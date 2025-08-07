Córdoba: Llaryora dijo que “sin industria no hay futuro”

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini encabezaron este jueves la apertura oficial del Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), que se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba y se extenderá hasta este viernes. El primer mandatario provincial afirmó que “necesitamos inversiones en infraestructura y apoyo constante para que esta industria potente, diversa y generadora de empleo de alta calidad no desaparezca, sino que florezca. Y quiero que sepan que en Córdoba van a encontrar el lugar ideal para crecer”.

Agregó luego que “en Córdoba tenemos una visión clara: sin industria no hay futuro. Por eso, desde hace muchos años defendemos la industria nacional, en especial a la automotriz y al sector autopartista. Somos un polo de conocimiento, con historia y con capacidades que debemos potenciar”, expresó.

Organizado por el Cluster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba (CLAUTO), el FIAC es el evento B2B más relevante de América del Sur dedicado al networking, la capacitación y la articulación corporativa del sector automotor.

En el marco del Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), el gobernador Martín Llaryora participó de una mesa de trabajo organizada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que reunió a titulares de concesionarios cordobeses y autoridades del sector.

La actividad se desarrolló en el complejo Ferial, en el marco de la sexta Convención Regional de ACARA, bajo el lema “Reconvirtiendo el negocio: oportunidades en un mercado en evolución”. El evento reúne durante dos jornadas a referentes de concesionarios de autos, motos y maquinaria agrícola de toda la provincia.

Como parte de las actividades, se realizaron workshops temáticos sobre mercado automotriz y maquinaria agrícola, novedades registrales, impositivas y legales, defensa del consumidor, aplicación de inteligencia artificial en ventas, storytelling comercial, planes de ahorro, formación de equipos de alto rendimiento, entre otros. Además, se montaron stands tecnológicos y se ofreció una charla motivacional a cargo de Rubén Magnano.

Participan del Foro terminales como Stellantis, Renault, Iveco y Agrale, junto a autopartistas como Horse Argentina, IMM, Metal Veneta, F2J, Prodismo, Proma, Okinoi, Ternium, Nuovamec, Fumiscor, Maxion Montich, Sánchez-Piccioni, Magneti Marelli, además de empresas como EPEC, universidades, cámaras empresariales y organismos públicos.

