Córdoba: Lian sigue sin aparecer y el abogado de la familia dijo que “la hipótesis de que se lo hayan llevado es muy fuerte”

Ya pasaron tres días y cuatro noches sin rastros del niño Lian Flores, desaparecido el sábado 22 de febrero, en un cortadero de ladrillos en las afueras de Ballesteros Sud, a unos 170 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital y a una distancia similar de la frontera con Santa Fe. La búsqueda de más de 300 efectivos de todas las fuerzas de seguridad provinciales, incluido personal especializado no ha arrojado, por el momento, ningún resultado. Con cada minuto que pasa crece la incertidumbre y el peso de la posibilidad de que haya ocurrido un hecho delictivo. Así lo afirmó el abogado de la familia de Lian, Darío Baggini: “La hipótesis de que se lo hayan llevado es realmente fuerte”.

No es un planteo sin asidero: hasta el momento, según señaló el diario La Nación, el rastro de Lian llega hasta seis metros de distancia de su casa, luego, los perros rescatistas no encontraron ninguna huella, ni olor, ni nada. Tampoco los equipos de rastrillaje hallaron nada. Las fuentes policiales señalaron también que no habría ningún elemento ni en los hornos de ladrillos ni en los pozos de la zona; tampoco en los maizales. El cortadero -denominación del lugar donde se fabrican ladrillos- se encuentra a unos cinco kilómetros del pueblo de Ballesteros Sud, donde viven menos de un millar de habitantes.

Por su parte, el portal Infobae, asegura que una mujer que sería una especie de “curandera” y habrían estado en contacto con las familias del cortadero, incluidos los Flores, habría tomado un colectivo de La Veloz del Norte rumbo a Perico, en la provincia de Jujuy, el mismo sábado por la noche en que desapareció el niño. Cabe recordar que la última vez que Lian fue visto es alrededor de las 15 horas, los padres se percataron de que no estaba, según sus testimonios, a las 17 cuando se despertaron de la siesta, y la denuncia fue radicada pasadas las 19. La mujer subió al ómnibus a las 20:40, más de cinco horas después del momento en que el pequeño fue visto por última vez. Sin embargo, las cámaras de la terminal de la Capital provincial la tomaron a ella sola. Los investigadores judiciales tratan de hallar a la mujer y tomar testimonio de los choferes del micro para buscar más precisiones sobre esa pista.

El fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, afirmó el lunes que se siguen todas las hipótesis, lo que indica que la pesquisa no encuentra aún una pista o dato contundente que entregue alguna certeza sobre lo ocurrido. Cabe recordar que trabajan en el caso, la fiscal Nº 2 de Bell Ville, Isabel Reyna y el fiscal Nº 1 de la misma ciudad, Nicolás Gambini.

De hecho, a partir de los testimonios de vecinos, que vieron una camioneta blanca con vidrios polarizados aproximadamente las tres de la tarde del sábado, fueron incautadas tres pickups en la zona: dos Toyota Hilux y una VW Amarok. También fueron secuestrados once celulares, que están siendo analizados por peritos especializados. Hasta el cierre de este artículo no había datos concretos de esa investigación. Por el momento tampoco hay detenidos, lo que indica que no existen indicios firmes sobre alguna responsabilidad de los propietarios de los vehículos y teléfonos.

La Policía informó que, este miércoles, los trabajos de búsqueda se dirigirán a la zona del Río Tercero, en cercanías del lugar donde desapareció Lian.

CÓMO FUE LA DESAPARICIÓN

Lian es el quinto de seis hermanos de una familia boliviana dedicada a la fabricación de ladrillos. El chico desapareció el sábado, cuando sus padres dormían la siesta en la precaria vivienda en la que viven en el cortadero. Según la información, se dieron cuenta de que no estaba pasadas las 17 horas, cuando se despertaron. La denuncia fue radicada pasadas las 19 horas del sábado. El padre, Elías, asegura que Lian ni ninguno de sus hermanos se perdieron jamás. La última vez, según las dichos de la familia, en la que el niño fue visto es a las 15 horas. Habría estado jugando en un tractor que se encuentra en cercanías de la vivienda. Ya pasaron tres días y medio de ese momento y todavía no ha sido hallado.

QUÉ DIJO EL PADRE

Su padre, Elías Flores, en declaraciones que realizó a Telenoche de Canal 12 el lunes, dijo que alguien pudo habérselo llevado y no descartó que pudiera tratarse de una posible venganza. “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho. Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, explicó.

“Yo pido que aparezca por favor. No sé, si será alguna venganza o que se yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina, juega”, relató el hombre.

Respecto de problemas por deudas u otro motivo, Flores expresó: “Cara a cara nadie me dijo nada, nadie me dijo ‘te voy a hacer esto’ o ‘tenés esto’, nada que me hayan amenazado. Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros con semejante calor”.

EL PEDIDO DE LA FISCALÍA

Desde la fiscalía se reiteró el pedido de colaboración para dar con el niño. Lian es de tez trigueña, cabellos corto color negro, y de 90 centímetros de estatura. Vestía al momento de su desaparición un pantalón corto azul, tenía el torzo desnudo e iba descalzo. La información puede ser aportada a la Unidad Judicial de Bell Ville, teléfonos, 03537 421016 y 0351 4481016 Int. 52801 al 911 o 101 de emergencias o ante cualquier sede policial o judicial. También se emitió una alerta Sofía en todo el país y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) declaró alerta amarilla por la desaparición de Lian. La alerta fue emitida ante la posibilidad de que el niño hubiera sido sacado de la Argentina.

