Córdoba: Legisladores radicales pidieron al gobierno “sensibilidad social” y presentaron propuestas para sumar al Presupuesto

Los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, bloque Construyendo Córdoba) le pidieron al gobierno de la provincia sensibilidad a la hora de la elaboración del presupuesto, reclamando “la inclusión de 15 puntos de profundo contenido social, con el objetivo de morigerar los efectos de la crisis económica sobre las familias cordobesas”.

A través de un comunicado de prensa, detallaron una serie de propuestas que incluyen el congelamiento de impuestos y servicios provinciales durante cuatro meses, garantizar un “aumento salarial a nuestros docentes de un mínimo de 10 puntos por encima de la inflación”, y establecer “un refuerzo del PAICOR, consistente en una merienda y un desayuno el sábado, destinado a chicos y chicas que concurren a clubes amateur, semiprofesionales de la provincia y de barrios en la ciudad de Córdoba”.

También impulsa “establecer como tope máximo de actualización del impuesto inmobiliario en todas sus variables y para todos los casos, sin excepción, del índice anual que resulte menor entre el RIPTE (que determina el aumento salarial de los trabajadores estatales) y el índice de precios al consumidor que mide el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC)”.

Por otro lado, plantea “asumir el compromiso de que cada peso que ingrese de la Nación, producto del acuerdo suscripto ante la Corte Suprema de Justicia, entre la Provincia y la Anses, el pasado 14 de mayo, para cubrir el déficit de nuestra Caja de Jubilaciones, se destine íntegramente a aumentar los haberes, hasta llegar de manera progresiva al 82% móvil”; y eliminar “el 4 % sobre cada prestación que cobra el APROSS a las instituciones de atención médica a personas con discapacidad”.

Rossi y peralta piden en otros tres puntos, “la eximición de todo tipo de impuestos que se incluyen en la tarifa de energía eléctrica para los clubes amateur y semiprofesionales de la provincia”; el “auxilio a la industria del calzado cordobesa, consistente en afrontar el pago del 30% del salario de sus trabajadores por el lapso de seis meses, a quienes se comprometan a no efectuar despidos”; y la “aplicación de una tarifa social de EPEC para pequeños comercios de barrio, por el lapso de un año”.

Finalmente reclaman que “a través del Banco de la Provincia de Córdoba se ponga en marcha un plan de financiamiento sobre los resúmenes de tarjetas de crédito emitidas por la institución, consistente en el pago de la totalidad de la misma en seis cuotas y a tasa cero, para sus titulares con ingresos menores a seis salarios mínimo, vital y móvil (SMVM)”.

