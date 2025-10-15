Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Lea Ross presenta su libro “Culiadaz#s” en el Cispren

Publicado

El periodista Lea Ross presenta su libro "Culiadaz#s".

El periodista Lea Ross presenta este jueves 16 de octubre, su libro “Culiadaz#s: Una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei”. La actividad se realizará en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), Obispo Trejo 365, Córdoba Capital, a partir de las 18 horas.

Ross es periodista de los portales La Luna con Gatillo, Striptease del Poder, y Revista Zoom, entre otros medios.

Lo acompañarán en la presentación, la secretaria General del Cispren, Mariana Mandacovic; Lautaro Palacios (Enfant Terrible); y Guadalupe Scotta (Diciembre).

Turismo

En su libro, Ross “desarma el mapa político, empresarial y mediático de Córdoba con una mirada crítica, ácida y necesaria”.

Epec

El trabajo, señala el comunicado de prensa, “contiene veinte artículos periodísticos que se enfocan en cómo se han activado los sectores políticos, empresariales y mediáticos cordobeses ante el ascenso de La Libertad Avanza, como así también las resistencias organizadas desde abajo”.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denunciaron penalmente a directivos del PAMI por incumplir una orden judicial para entregar medicamentos gratuitos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 5 días

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Se presenta “(Eco)Política. ¿Una respuesta al tecnofeudalismo libertario?” en la Feria del Libro

“(Eco)Política. ¿Una respuesta al tecnofeudalismo libertario?” (Editorial Brujas, 2025), el último libro de Darío Gómez Pucheta, se presentará este lunes 13 de octubre, a...

Hace 7 días