Córdoba: Lea Ross presenta su libro “Culiadaz#s” en el Cispren

El periodista Lea Ross presenta este jueves 16 de octubre, su libro “Culiadaz#s: Una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei”. La actividad se realizará en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), Obispo Trejo 365, Córdoba Capital, a partir de las 18 horas.

Ross es periodista de los portales La Luna con Gatillo, Striptease del Poder, y Revista Zoom, entre otros medios.

Lo acompañarán en la presentación, la secretaria General del Cispren, Mariana Mandacovic; Lautaro Palacios (Enfant Terrible); y Guadalupe Scotta (Diciembre).

En su libro, Ross “desarma el mapa político, empresarial y mediático de Córdoba con una mirada crítica, ácida y necesaria”.

El trabajo, señala el comunicado de prensa, “contiene veinte artículos periodísticos que se enfocan en cómo se han activado los sectores políticos, empresariales y mediáticos cordobeses ante el ascenso de La Libertad Avanza, como así también las resistencias organizadas desde abajo”.

