Plan de lucha nacional en Córdoba: Las CGT y las CTA convocaron a movilizarse y a un acto contra la reforma laboral

La primera parada de los gremios combativos de la CGT y las dos CTA nacionales contra la reforma laboral que impulsa el gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei se realizará en Córdoba este jueves 5 de febrero. La convocatoria local lleva la firma de la CGT Regional Córdoba, la CGT Córdoba, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Cada gremio convocará a movilizarse y a las 11:00, la marcha confluirá en un acto en la esquina de Bv. Juan D. Perón y San Jerónimo.

Si bien todavía no se confirmó la presencia de dirigentes nacionales, se espera la presencia de los líderes de los sindicatos convocantes en Córdoba. La marcha en Córdoba será un primer paso para preparar la protesta frente al Congreso cuando el oficialismo intente aprobar la nueva norma, que pulveriza los derechos laborales conquistados por los trabajadores durante todo el siglo XX. Será también un termómetro de la capacidad de los trabajadores para tensar la relación de fuerzas con el gobierno y generar alguna ventana de oportunidad para que las fuerzas legislativas opositoras puedan articular alguna resistencia y sumar votos contra la iniciativa libertaria.

“En el marco del plan de lucha nacional que viene construyendo el Movimiento Obrero a nivel nacional, las centrales sindicales de Córdoba en su conjunto convocan a movilizar contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei y los grandes grupos concentrados de la economía, la producción y la tenencia de las tierras productivas”, dice el comunicado de prensa de las cuatro centrales obreras cordobesas.

“Convocamos a toda la ciudadanía al acto democrático en repudio al proyecto de quita de derechos y concentración de poderes patronales que el partido de gobierno impulsa para seguir destruyendo nuestra calidad de vida”, agrega.

Y llama “a defender los derechos conquistados, que son parte del patrimonio de la Nación. Y a seguir peleando por todos esos nuevos derechos que tenemos por conquistar en nuestro porvenir. Porque de ello depende el futuro de nuestro pueblo y de nuestras familias”.

EL PLAN DE LUCHA

El ala dura de gremios de la CGT y las CTA vienen reuniéndose en la sede de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica). Allí definieron la semana pasada que se movilizarían en Córdoba el 5 de febrero, en Rosario el 10 de febrero, y en el Congreso Nacional, en CABA, cuando el Senado trate la iniciativa del oficialismo.

El plan de lucha fue definido por el Frente de Sindicatos Unidos integrado por la UOM, ATE, la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Gráficos, Ceramistas, Visitadores Médicos, APA, SOMU, CONADU, Fesprosa, Músicos, Molineros y Luz y Fuerza Mar del Plata, entre otros.

QUÉ DICE LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral que plantea el gobierno libertario es regresiva y favorable a los empresarios e intenta reducir derechos laborales y el salario indirecto -salud y beneficios sociales-; a la par que trata de eliminar la capacidad de negociación de los sindicatos.

Entre otros items, busca imponer bancos de horas para pagar menos horas extras; salarios negociados por empresa y no por sector -lo que lleva los mismos a la baja y con desigualdades marcadas entre empresas grandes y pequeñas-; vacaciones fraccionadas por semana; abaratar los despidos y permitir el pago en hasta 12 cuotas; desfinanciar los sistemas jubilatorios y de salud con disminución de aportes; dejar sin protección a las madres trabajadoras -por ejemplo, la jornada reducida para lactancia-; y licuar los posibles reclamos contra relaciones de dependencia encubiertas -tercerización-.

