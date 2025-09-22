Conéctate con nosotros

Córdoba: Tratan un proyecto para facilitar el acceso a la tierra y la vivienda a través de cooperativas y mutuales

El legislador provincial, Matías Chamorro (PS - Provincias Unidas).

En el marco de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, se debatirá el próximo miércoles un proyecto presentado por el legislador provincial Matías Chamorro (PS – Provincias Unidas), con la presencia de instituciones del sector. La iniciativa busca “incorporar al cooperativismo y mutualismo dentro del régimen de loteos promovidos por el Estado, con el objetivo de ampliar el acceso al suelo urbano y garantizar el derecho a la vivienda”.

Señala el comunicado de prensa, que “del encuentro participarán representantes de CAM, Fecescor, Femucor, entre otras referencias del sector. En Córdoba existe un déficit habitacional de más de 238 mil viviendas, de las cuales 150 mil corresponden a familias de clase media que hoy no encuentran opciones accesibles para cumplir el sueño de la casa propia”.

Dice Chamorro que “en el contexto nacional actual: el Gobierno de Javier Milei decidió derogar 15 programas de vivienda —entre ellos el Procrear, el Plan Nacional de Suelo Urbano y el Casa Propia – Construir Futuro— dejando a las familias sin herramientas estatales que acompañen su acceso a la tierra y a la vivienda”.

También recordó que “disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, sumado a la desregulación de los alquileres y la promoción del libre mercado como único camino, lo que genera reglas desiguales y excluyentes”.

Chamorro indicó también que “con este proyecto miles de familias de clase media podrán dejar de ver el alquiler como única alternativa y van a empezar a soñar con la casa propia. Estimamos al menos 10.000 soluciones a corto plazo, y muchas más a futuro. Además, los municipios tendrán un rol clave en planificar su territorio y acompañar a las entidades locales”.

