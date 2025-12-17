Córdoba: La Unicameral designó sus autoridades y el riocuartense Llamosas será presidente provisorio

Este miércoles se llevó a cabo la sesión preparatoria del 148° período de sesiones de la Legislatura de Córdoba, para designar a las autoridades y funcionarios de la Cámara que se desempeñarán durante 2026. De esta manera, la Unicameral confirmó como presidente provisorio al legislador Juan Manuel Llamosas (Provincias Unidas); como vicepresidenta a la legisladora Nadia Fernández (Provincias Unidas); y como vicepresidentes primero y segundo a Oscar Saliba (UCR) y Daniel Juez (Frente Cívico).

La encargada de tomar el juramento a las autoridades designadas fue la vicegobernadora de la provincia, Myrian Prunotto.

También, se renombró a secretarios y prosecretarios. De esta manera, juraron como secretaria General, Leticia Allocco; secretario Legislativo, Guillermo Arias; secretario de Comisiones, Justo Casado; y secretario Administrativo, Nicolás Albrisi. Luego, se designó como prosecretario General a Carlos Baldo; como prosecretario de Comisiones a Leandro García; y prosecretario Administrativo, Darío Yacob.

La realización de la sesión preparatoria se establece en el Reglamento Interno de la Unicameral, obligando al pleno legislativo a reunirse, por un lado, para designar a las autoridades y funcionarios de Cámara; y por otro, para fijar los días y horarios de las sesiones ordinarias.

Por último, se estableció que en 2026 la Legislatura de Córdoba sesionará los días miércoles en horarios alternativos, entre las 11 y las 14.30.

