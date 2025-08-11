Córdoba: La Tarifa Social para personas mayores de 70 años ya se puede activar en SUBE

La Municipalidad de Córdoba informa que desde este lunes 11 de agosto se podrá activar en la tarjeta SUBE el beneficio de la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años que acrediten domicilio en la ciudad de Córdoba.

Aquellos usuarios beneficiarios que no hayan tramitado la SUBE, podrán retirarla y activar el beneficio en los siguientes puntos:

-Palacio 6 de Julio, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 y sábados de 08:00 a 14:00 horas.

-Boleterías 40 y 41 de FAM, ubicadas en la Terminal de Ómnibus T1, de 08:00 a 18:00 horas.

-Boletería 45 de Coniferal, en la Terminal de Ómnibus T1, de 09:00 a 16:00 horas.

-Boletería 85 de Tamsau, en la nueva Terminal de Ómnibus, de 09:00 a 16:00 horas.

-Boletería 86 de SíBus, en la nueva Terminal de Ómnibus, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30 y los viernes de 09:00 a 15:30 horas.

El trámite es personal y se realiza de manera presencial, con DNI físico.

El municipio explicó a través de un comunicado de prensa que “las personas mayores de 70 años que hayan retirado su tarjeta en alguna Unidad de Gestión SUBE del municipio ya cuentan con el beneficio. Podrán activarlo también desde el lunes en las validadoras de los colectivos, indicando al chofer que tienen que actualizar la tarjeta; también desde el celular (que posea tecnología NFC); en el Palacio 6 de Julio o en las distintas boleterías de FAM, SíBus, Tamsau o Coniferal, en los horarios antes mencionados”.

El beneficio en la SUBE continúa siendo de 40 pasajes mensuales gratuitos, que se renuevan automáticamente. A su vez, como parte del proceso de migración, las tarjetas de Red Bus dejarán de permitir saldo negativo, a partir del primer servicio del día martes 12 de agosto.

Cabe destacar que el usuario que cuente con la Tarifa Social Federal podrá mantenerlo en conjunto con el beneficio municipal, aplicándose de la siguiente manera: primero, se aplican los pasajes gratuitos locales. Una vez agotados, se aplica el descuento del 55% correspondiente al beneficio nacional. Y en caso de ser necesario, SUBE permite un saldo negativo de hasta $1.200.

Por último, la información oficial precisa que “el beneficio de la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años en la tarjeta Red Bus continuará vigente hasta el 31 de agosto. De igual manera, quienes posean crédito en la tarjeta, luego de esa fecha la podrán seguir utilizando”.

