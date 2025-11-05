Conéctate con nosotros

Córdoba: La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero se suma al bloque de LLA

La senadora Carmen Álvarez Rivero junto a Bornoroni, Roca y García Díaz. (Foto: Prensa).

La senadora Carmen Álvarez Rivero, que integraba el bloque del PRO, se incorporó formalmente a la bancada de La Libertad Avanza (LLA), según anunció este martes la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich. A su vez, Álvarez Rivero junto a Sebastián García Díaz dieron a conocer su pase a LLA en Córdoba. Lo anunciaron junto al diputado nacional, Gabriel Bornoroni, y el legislador nacional electo, Gonzalo Roca..

“Carmen viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, y hoy se suma al bloque de LLA en el Senado”, indicó Bullrich desde sus redes sociales.

La funcionaria, que desembarcará el 10 de diciembre en el Senado, consideró una “alegría enorme seguir sumando gente valiosa al equipo. Juntos vamos a empujar el cambio y las reformas que la Argentina necesita”, subrayó Bullrich.

Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Álvarez Rivero había ingresado a la Cámara alta en 2021 como parte de Juntos por el Cambio e integraba el bloque del Frente PRO.

Álvarez Rivero es una férrea defensora del gobierno nacional y del presidente ultraderechista, Javier Milei. Es recordada su intervención para rechazar la iniciativa de apoyo presupuestario al hospital Garrahan: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Si bien, luego intentó aclara su afirmación diciendo que la salud “es una competencia provincial. La frase de que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

