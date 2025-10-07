Córdoba: La Provincia puso en marcha las obras de los dos tramos faltantes de la Ruta Nacional 19

El gobernador Martín Llaryora encabezó en Cañada Jeanmaire el inicio de los trabajos de los dos tramos faltantes para completar la Autopista Nacional Ruta 19, una obra abandonada por la Nación que la Provincia finalizará con fondos propios. Se trata de un trayecto de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto, y otro de 16,7 kilómetros, entre Devoto y Cañada Jeanmaire, que estarán a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., ganadora en ambas licitaciones. Esta ruta conecta a Córdoba Capital con la ciudad de San Francisco y llega hasta la localidad de Santo Tomé (Santa Fe).

Por este corredor vial circulan más de 3 millones de vehículos al año. Es utilizado por el tránsito nacional e internacional, y forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico – Pacífico más transitados del país.

Con el inicio de estas tareas, que se suman a las anunciadas la semana pasada en los 29,4 kilómetros comprendidos entre Arroyito y Santiago Temple, se completará la construcción de los 62,9 kilómetros paralizados por el Estado nacional.

Llaryora indicó que la puesta en marcha de la obra para culminar la autopista marca un acontecimiento histórico, que permitirá transformar lo que se había convertido en la ruta de la muerte en otra que será un símbolo de progreso, crecimiento y desarrollo. La inversión total prevista con recursos propios de la provincia de Córdoba asciende a 191.166 millones de pesos. Es un proyecto vial clave para el desarrollo productivo y el intercambio comercial del Mercosur.

“Aquí estamos de distintos partidos políticos y religiones, y nos une la idea del progreso. Podemos pensar distinto, pero podemos trabajar juntos, y esa es la gran diferencia. Les quiero agradecer a cada uno de los vecinos y a cada uno de los pueblos de la región”, dijo el gobernador.

En otro pasaje de su mensaje, Llaryora insistió con su reclamo hacia la transferencia de recursos provinciales en beneficio de la Nación, que al mismo tiempo se desentiende de hacer infraestructura básica e invertir en el interior de Argentina. Y recordó que tres gobiernos nacionales sucesivos no completaron los trabajos comprometidos para la culminación de la Autopista 19, una traza que pertenece al Estado central.

“Somos una de las regiones del país, que más recursos le da a la Nación y tal vez una de las más olvidadas. La mayoría de las obras que hemos hecho aquí las hicimos con recursos de los propios cordobeses. Es injusto”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, dio detalles del proyecto vial.

“La autopista tiene el mayor nivel de seguridad, es multicarril y con calzadas separadas. No tiene cruces a nivel y los accesos están restringidos mediante colectoras. En este tramo, desde Arroyito hasta Río Primero, circulan cerca de 7.000 vehículos por día, con un alto porcentaje de camiones, lo que indica la necesidad de pasar de una ruta común a una autopista”, detalló.

En detalle, los trabajos entre la ciudad de San Francisco y Cañada Jeanmaire se ejecutarán de la siguiente manera:

Tramo San Francisco – Devoto:

-Longitud: 16,8 kilómetros.

-Monto $ 64.902.534.644 (IVA incluido.

-Plazo de obra:18 meses.

Tramo Devoto – Jeanmaire:

-Longitud: 16,7 kilómetros.

-Monto $58.503.613.332,65 (IVA incluido).

-Plazo de obra:18 meses.

