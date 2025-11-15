Córdoba: La Provincia presentó el Presupuesto 2026 con reducciones impositivas y beneficios al Agro

El ministro de Economía de la Provincia, Guillermo Acosta, presentó este viernes, en la Legislatura provincial, el Presupuesto 2026. En lo central, el gobierno enfatizó la reducción de la carga impositiva a distintos sectores y una serie de beneficios a sectores productivos, entre los que se encuentra el sector agropecuario.

El Plan de Reducción de Impuestos 2026 implica, según dijo el ministro Acosta, una reducción de la carga tributaria provincial de 900.000.000.000 millones de pesos, equivalentes a USD 600 millones, “con el objetivo de dinamizar la economía cordobesa, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos”.

Las rebajas impositivas dadas a conocer fueron las siguientes:

Ingresos Brutos: En total, las medidas implican que el Estado provincial resigna $450.000 millones de recaudación.

-Baja del 30% de la alícuota para pequeños comerciantes: pasa de 3,5% a 2,5%, beneficiando al 64% del comercio cordobés, quienes facturan hasta $88,1 millones anuales.

-Ingresos Brutos cero para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones por al menos el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial.

-Exenciones de hasta 100% a quienes invierten en el Noroeste y Sur-Sur como parte de la Ley de Igualdad Territorial. La Provincia destina a este programa hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación de hasta $154.000 millones.

-Continuidad del esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento del Programa Alícuota 0 para el sistema de salud.

-Alícuota 0 para actividad agrícola.

-Alícuota 0 para industria promovida.

-Alícuota 0 para créditos hipotecarios.

-Exenciones para Economía del Conocimiento y Fondo Emprendedor.

Inmobiliario Urbano: De acuerdo a la información oficial, “el plan establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada. El impacto fiscal de estas medidas llega a $200.000 millones. El detalle es el siguiente:

-41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrá reducciones nominales de hasta 25% respecto de lo que pagaron en 2025. Con moneda actualizada, esa reducción se eleva hasta el 54%.

-11% de los contribuyentes (150.000 aproximadamente) pagarán nominalmente lo mismo que en 2025. En este caso, en moneda real tendrán una reducación del 29%.

-21% de los contribuyentes (250.000 aproximadamente) tendrán una actualización del 29%. En términos reales no tendrán aumento.

-El 27% de los restantes contribuyentes (310.000 aproximadamente) tendrán actualizaciones menores al 29%, por lo que en términos reales también pagarán menos que en 2025.

-175.000 personas e instituciones de Córdoba tendrán una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano.

-Se mantienen beneficios: 30% por contribuyente cumplidor y 10% por pago de contado.

Inmobiliario Rural: El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará según el índice de inflación rural, un mecanismo acordado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura productiva. Las medidas tendrán un costo fiscal de unos $250.000.000.000. El detalle es el siguiente:

-Nuevo descuento del 5% los propietarios productores con la finalidad de promover que ellos trabajen sus campos.

-Descuento del 30% por contribuyente cumplidor.

-Beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias.

-Descuento por tope del 29%

-Alícuota 0 a la mera compra (instituido el año pasado)

-Exenciones a entidades sin fines de lucro

-Exenciones por bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas zonas de desastre agropecuarios.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.