Córdoba: La Provincia pagó más de 10 millones de dólares en títulos de deuda local

El gobierno provincial informó este lunes que abonó el 36° servicio de los Títulos de Deuda Local al 7,125% con vencimiento en 2026, correspondientes a U$S 9.375.000 de capital y U$S 834.960,94 de intereses, totalizando un monto de U$S 10.209.960,94.

Según la información oficial, los títulos fueron emitidos en octubre de 2016 por U$S 150 millones y luego ampliados en otros U$S 150 millones en abril de 2017, quedando un valor residual de U$S 46.875.000 por amortizar.

La emisión “se destinó íntegramente al financiamiento del Programa de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba y, en cuanto a sus condiciones financieras, se emitieron con un cupón del 7,125%, abonan intereses y amortizaciones en forma trimestral y tienen vencimiento en octubre de 2026”.

Afirma el gobierno que “la Provincia de Córdoba continúa honrando las obligaciones asumidas en los mercados de deuda, ratificando su compromiso con la responsabilidad financiera y manteniendo el equilibrio en sus cuentas públicas”.

