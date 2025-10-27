Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: La Provincia pagó más de 10 millones de dólares en títulos de deuda local

Publicado

El centro cívico cordobés.

El gobierno provincial informó este lunes que abonó el 36° servicio de los Títulos de Deuda Local al 7,125% con vencimiento en 2026, correspondientes a U$S 9.375.000 de capital y U$S 834.960,94 de intereses, totalizando un monto de U$S 10.209.960,94.

Incendios

Según la información oficial, los títulos fueron emitidos en octubre de 2016 por U$S 150 millones y luego ampliados en otros U$S 150 millones en abril de 2017, quedando un valor residual de U$S 46.875.000 por amortizar.

Turismo

La emisión “se destinó íntegramente al financiamiento del Programa de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba y, en cuanto a sus condiciones financieras, se emitieron con un cupón del 7,125%, abonan intereses y amortizaciones en forma trimestral y tienen vencimiento en octubre de 2026”.

Epec

Afirma el gobierno que “la Provincia de Córdoba continúa honrando las obligaciones asumidas en los mercados de deuda, ratificando su compromiso con la responsabilidad financiera y manteniendo el equilibrio en sus cuentas públicas”.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La Justicia ordenó al PAMI garantizar la cobertura del 100% de 170 medicamentos esenciales, a sus afiliados de todo el país

El juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, hizo lugar este jueves a una medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente por los...

Hace 4 días

Noticias

Crisis interna: El canciller Werthein renunció cuatro día antes de las elecciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, quien designará a su sucesor tras las elecciones legislativas del...

Hace 6 días

Noticias

Criptogate: Identifican una billetera clave vinculada a Davis y piden detener a Novelli y Terrones Godoy por la causa Libra

La causa $LIBRA sumó un giro clave. Gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una...

Hace 6 días

Noticias

Juan Schiaretti: “Este plan económico ya fracasó y el presidente Milei debe tener la humildad de reconocerlo”

El candidato a diputado nacional y ex gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), dijo este jueves, en el acto de cierre de...

Hace 4 días