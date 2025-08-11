Córdoba: La Provincia pagará el bono de $100 mil a jubilados que perciben hasta 1,3 millones de pesos

El gobernador Martín Llaryora informó que los jubilados provinciales cobrarán el bono no remunerativo de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto. El beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000. Este bono complementario se paga cada dos meses y se suma al incremento otorgado en julio del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que lo elevó de $380.000 a $700.000 mensuales.

Señala la información oficial que “el refuerzo se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba”.

El gobierno provincial dispuso a fines del mes pasado un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio de los jubilados provinciales (empleados públicos, municipales, policías, docentes, judiciales, etc.), que pasó de $380.000 a $700.000 mensuales.

Ambas medidas -el aumento y el bono- se financian con el 70% de los fondos que enviará ANSES como parte de pago de la deuda con la Caja Jubilatoria de la provincia hasta marzo 2026. Es decir, que se trata de un incremento temporal. El reclamo total de la Provincia todavía está pendiente de resolución.

Los recursos provienen del acuerdo que la Provincia alcanzó con el gobierno ultraderechista de Javier Milei, por el que Nación se comprometió a pagar $60 mil millones a cuenta de la deuda del año 2025, que son abonados con aportes mensuales de $5 mil millones durante 12 meses. Se trata de un 25% de lo fondos que ANSES debería girar cada mes a la Provincia, que son aproximadamente 20 mil millones de pesos mensuales. La deuda total que Nación tendría con Córdoba a febrero de 2025, según la información oficial, asciende a 981 mil millones de pesos.

A su vez, el aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio alcanza a 5.800 pasivos sobre un total de 116 mil. La mínima global pasará de $ 380.000 a $ 700.000 aunque lo que se incrementa es el complemento, ya que el haber mínimo seguirá estando en $ 210.000 y el complemento pasa de $ 170.000 a $ 530.000 desde el haber de julio. Mientras que el bono beneficia a 56.223 jubilados.

