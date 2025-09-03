Córdoba: La Provincia no cobrará Ingresos Brutos a industrias que facturen hasta USD2,3 millones

El gobernador Martín Llaryora participó este martes del 17° Coloquio Industrial Córdoba, organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Unión Industria de Córdoba, en el marco del Día de la Industria, en el Centro de Convenciones Córdoba. El mandatario adelantó que se enviará un proyecto de Ley a la Legislatura con el objetivo de crear un nuevo régimen simplificado de promoción industrial, que incluye como beneficio que las industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales (2,3 millones de dólares al tipo de cambio Banco Nación Argentina de este 2 de septiembre) pagarán 0 por ciento de Ingresos Brutos. El gobierno aseguró que la medida impactará sobre el 95% de las pymes radicadas en Córdoba.

Llaryora señaló que “hasta esperar cómo podemos hacer con la Nación para ir mejorando el sistema de ingresos brutos, nosotros vamos a tomar una decisión importante. Porque no es solo pensar, hablar y defender la vocación, sino también demostrarlo con los hechos”.

En paralelo, el Gobernador instruyó la ampliación del cupo presupuestario tributario para Leyes de Promoción Industrial vigente en 10 mil millones de pesos. De esta forma, el presupuesto previsto en la materia de 150 mil millones alcanzará los 160 mil millones de pesos.

“En Córdoba tenemos una ley de Promoción Industrial que es la más potente de la Argentina. En Córdoba es cero ingresos brutos, cero impuestos de sellos, cero inmobiliario de tu inmueble y muchos beneficios más”, explicó Llaryora.

En otro tramo de su discurso, Llaryora instó a defender la industria: “Necesitamos ser competitivos pero con una apertura inteligente, consensuada, teniendo en cuenta las condiciones, el marco existente. Debemos comprometernos en la defensa de la industria nacional, porque de esa forma defendemos también la capacidad de que Argentina cuente con dólares. Defender la industria es defender la posibilidad del progreso de la Argentina, es defender el trabajo”.

“La defensa de nuestro modelo industrial tiene que ser un compromiso que asumamos todos aquí, no solo los industriales. Toda la dirigencia política de Argentina tiene que empezar a asumir ese compromiso de que la industria es central, para después sumarse los servicios y el comercio”, agregó el gobernador, quien además solicitó que a la par del plan macroeconómico se impulse un programa de desarrollo y de infraestructura en todo el país.

Bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, el Coloquio es el encuentro más representativo de la industria cordobesa, que está vez tomó carácter nacional con la participación de más de 700 empresarios y empresarias, autoridades gubernamentales, referentes académicos y líderes del sector.

DISTINCIÓN A EMPRESAS Y REFERENTES INDUSTRIALES

Con motivo de la celebración del Día de la Industria, el Gobierno de Córdoba entregó los Premios Día de la Industria, un reconocimiento a empresas y referentes que se destacan por su innovación, calidad, sostenibilidad, asociatividad y trayectoria en el sector productivo.

Estos galardones tienen como objetivo visibilizar y valorar el esfuerzo de las empresas cordobesas, así como su aporte al desarrollo económico y social de la provincia. Se trata de un reconocimiento al desarrollo industrial cordobés.

Estos premios forman parte del homenaje que la Provincia realiza cada 2 de septiembre, fortaleciendo la identidad industrial de Córdoba y promoviendo la competitividad, el emprendedorismo y la producción con valor agregado.

Las empresas y proyectos premiados son los siguientes:

-Premio a la Asociatividad y Desarrollo Industrial: ALAJU S.R.L Proyecto de alfajor con perfil nutricional saludable desarrollado mediante un modelo de innovación abierta junto a La Troja S.R.L y CEPROCOR, integrando ciencia aplicada, ingredientes locales y procesos validados.

-Premio a la Innovación y Emprendedor Industrial: DISCAR S.A Desarrollo de un nuevo medidor inteligente y actualización de plataforma de gestión, posicionando a la empresa como principal fabricante nacional de medidores de energía inteligente.

-Premio a la Calidad: FUMISCOR S.A Implementación de “Deming”, un agente de Inteligencia Artificial que identifica variables críticas y resuelve fallas de calidad en procesos de fabricación metalúrgica.

-Premio a la Sostenibilidad Ambiental: NEOSCRAP S.A Servicio integral para transformar residuos plásticos industriales en nuevas materias primas, impulsando la economía circular y reduciendo el impacto ambiental. Primera Mención Especial: PROMA S.A. Segunda Mención Especial: FPT Argentina S.A

-Premio a la Trayectoria Empresaria: Alberto Gaviglio – Presidente de AKRON Reconocimiento a más de 50 años de liderazgo en el sector agroindustrial, expansión a más de 30 países y compromiso con la innovación y la excelencia productiva.

