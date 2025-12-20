Córdoba: Habrá receso administrativo en la Provincia en enero y asueto por las fiestas de fin de año

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante resoluciones de la Secretaría General de la Gobernación publicadas este viernes en el Boletín Oficial, definió el esquema de funcionamiento de la Administración Pública Provincial durante las fiestas de fin de año y el mes de enero de 2026.

Ambas resoluciones remarcan que “las disposiciones adoptadas no deben afectar la atención de las funciones críticas del Estado, y facultan a los responsables de cada organismo a disponer el personal necesario para garantizar la continuidad de los servicios durante los períodos establecidos”.

La Resolución N° 1024 declaró asueto administrativo para toda la Administración Pública Provincial los días 24 y 31 de diciembre de 2025, “en virtud de la proximidad de las festividades de fin de año y su tradicional relevancia social y familiar”.

Señala el texto que “la medida no alcanza a las entidades bancarias ni financieras y establece que cada jurisdicción deberá adoptar las medidas necesarias para preservar las guardias mínimas y asegurar la prestación de los servicios esenciales”.

RECESO DE ENERO

Asimismo, a través de la Resolución N.° 1023, el Poder Ejecutivo dispuso el receso administrativo para la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada entre el 2 y el 30 de enero de 2026, “período durante el cual se declaran inhábiles los plazos administrativos”.

“La medida apunta a una mejor organización de los recursos humanos, a la racionalización del gasto público y a facilitar las tareas de planificación administrativa y operativa, sin afectar la prestación de servicios esenciales”, explica el documento oficial.

Durante el receso, los organismos deberán establecer guardias mínimas, priorizando la atención con personal reducido y garantizando el normal funcionamiento de las áreas críticas. Quedan exceptuadas del receso, entre otras, las siguientes áreas:

-Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y organismos vinculados a la Seguridad Ciudadana.

-Áreas asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.

-Servicios de emergencia, riesgo climático, catástrofes y protección civil.

-Policía Ambiental y áreas operativas del Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

-Educación, en lo referido a escuelas de ciclo especial de verano.

-Rentas, Registro Civil, Registro de la Propiedad, Proveedores y Contratistas del Estado y Personas Jurídicas.

-Ministerio de Justicia y Trabajo, Secretaría de Trabajo y áreas que se designen.

-Boletín Oficial Electrónico y áreas vinculadas a Fiscalía de Estado y Escribanía General de Gobierno.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.