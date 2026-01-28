Córdoba: La Provincia colocó deuda a 9 años al 8,6% anual

El gobierno de Córdoba colocó deuda en el mercado externo por US$ 800 millones a 9 años a una tasa de 8,6% anual. En principio, la intención era tomar US$500 millones, pero el buen clima financiero producto de la baja del riesgo país de la Argentina, llevó a la administración de Martín Llaryora a aceptar el máximo para la operación.

La emisión del Estado cordobés que se completó en las últimas horas tuvo ofertas por US$1.600 millones, el doble del tope autorizado.

Los títulos, emitidos bajo Ley del Estado de Nueva York, “serán amortizados en 3 cuotas en los años 2033, 2034 y 2035, y devengan un cupón anual del 8,6%, en línea con una estrategia orientada a optimizar el costo y el plazo del financiamiento provincial”.

Los fondos obtenidos serán destinados al financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura y a la recompra de títulos en circulación, explicó el Ejecutivo provincial a través de un comunicado de prensa.

Detalla que la operación correspondió a la emisión de los títulos PDCAR 2035, con un plazo de 9 años, siendo ésta la colocación con mayor vida media entre los emisores subnacionales argentinos. “Esto permite extender vencimientos y suavizar significativamente el perfil de compromisos financieros asumidos por la Provincia”, precisa la información.

Agrega que “esta es la segunda salida internacional de la Provincia en la gestión del gobernador Martín Llaryora y se inscribe en una estrategia orientada a ordenar el perfil de deuda, fortalecer la liquidez y sostener la inversión en infraestructura; reafirmando previsibilidad y disciplina fiscal ante la comunidad inversora internacional, incluso en un contexto global desafiante”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.