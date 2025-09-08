Córdoba: La Provincia anunció la puesta en marcha de la segunda edición del programa Empleo +26

En un acto realizado en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento de la segunda edición del programa Empleo +26, que impulsa la creación de 10.000 puestos de trabajo. La iniciativa se propone “la inclusión laboral de personas mayores de 26 años que se encontraban desempleadas o con empleo no registrado”.

La información de prensa señala que “el objetivo es crear trabajo genuino con prioridad para quienes superen los 45 años y para las personas que vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca (Programa de Igualdad Territorial – PIT)”.

El programa garantiza un cupo del 5% a la población con Certificado Único de Discapacidad y trasplantados y el 5% a personas en situación de alta vulnerabilidad.

Durante su discurso, el mandatario enfatizó que “este programa se puede llevar adelante porque en Córdoba el sector privado y el sector de los trabajadores tienen un Gobierno que se sienta en la misma mesa para planificar el futuro, que no los enfrenta, no los pelea, no los mete en una grieta”.

Llaryora señaló que “desde hace tiempo la Argentina va de un lado al otro, sin sensatez, sin sentido común”. Y destacó que la Provincia se distingue por tener una posición de centro, de no agresión y de no ponerse a los extremos de ninguna corriente. Lo difícil es conducir, es liderar un proceso de sentido común, como lo hacen los países desarrollados, los países que crecen, que mejoran la calidad de vida de sus poblaciones”, remarcó.

Y añadió: “Necesitamos de manera urgente que Argentina vuelva a entender que es imposible sostener un programa macroeconómico sin la microeconomía funcionando. No se vuelve socialmente sustentable si el plan no tiene futuro, si no hay trabajo, si no hay producción, si no gira la rueda de la economía. Gobernar es generar trabajo”.

Asimismo, el Gobernador subrayó: “Hoy tenemos una grieta que separa a la Argentina, donde se insultan unos con otros. Y esa agresión nos lleva de un barquinazo a otro, sin encontrar una solución. La fortaleza está en la construcción del diálogo, está en la tolerancia, está en poder construir mesas para lograr acuerdos y así generar una Argentina mejor”.

Cabe destacar que en la primera edición de Empleo +26, más de 2.500 trabajadores fueron incorporados al sector privado con contratos asalariados registrados bajo la modalidad de Relación de dependencia.

En este sentido, Laura Jure, ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, explicó que en la primera entrega del programa cerca del 20 por ciento de las personas que participaron quedaron con un puesto de trabajo.

Además, de los 2.500 beneficiarios, el 19 por ciento fueron mayores de 45 años; y más del 20 por ciento eran de los departamentos que conforman el Programa de Igualdad Territorial (PIT).

Participaron también del acto la vicegobernadora de la provincia, Myriam Prunotto; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, su par de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; de Justicia y Trabajo, Julián López; de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Infraestructura y Servicios Públicos, Ingeniero Fabián López, y el secretario de Trabajo, Omar Sereno. Además de representantes de las distintas cámaras, empresarios, secretarios generales de diversos gremios cordobeses y demás autoridades provinciales y municipales.

EL PROGRAMA

Pueden participar del programa todas las personas que tengan residencia en la provincia de Córdoba, sean mayores de 26 años, sin trabajo formal o desempleado.

La iniciativa ofrece dos modalidades de incorporación:

Práctica Laboral: El cupo será de 5.000 beneficiarios, seleccionados a través de un sorteo por Lotería de Córdoba. Se trata de un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empresas del sector privado. Incluye capacitaciones específicas diseñadas por cada firma y talleres certificados a través del Campus Córdoba. Los beneficiarios reciben una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre la Provincia y la empresa.

En el caso de las personas que superen los 45 años y que vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, ingresarán de manera directa y el aporte estatal se incrementa en un 20 por ciento.

Los participantes de dicha modalidad cuentan con acceso al Boleto Obrero Social (BOS), lo que facilita su movilidad y permanencia en el empleo.

Luego de esta capacitación tendrán la posibilidad de incorporarse bajo la modalidad Relación de dependencia.

Relación de dependencia: El cupo será de 5.000 beneficiarios. Incorporación efectiva al plantel laboral, con remuneración según convenio colectivo. La Provincia otorga a la empresa un aporte equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por cada trabajador incorporado.

En el caso de beneficiarios mayores de 45 años o residentes en zonas del Programa de Inserción Territorial (PIT), el aporte provincial asciende a 1,5 SMVM.

Las inscripciones para postulantes y empresas serán vía Ciudadano Digital y estarán abiertas hasta el 17 de octubre de 2025.

La información sobre los requisitos, fechas y otros datos relevantes, puede encontrarse en el siguiente LINK.

—

