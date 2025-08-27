Córdoba: La Provincia anunció el plan de prevención del dengue y a quiénes alcanzará la vacunación

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, presentaron el Plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika para la temporada 2025-2026.

Como parte de la estrategia de prevención, la Provincia anunció que ampliará la vacunación de manera progresiva a diferentes rangos etarios en departamentos priorizados. En una primera etapa, se incluirá a personas de 15 a 17 años en 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Luego se avanzará de manera dinámica y escalonada a los grupos siguientes, 18 y 19 años y así sucesivamente, según disponibilidad de vacunas.

Al respecto, Pieckenstainer mencionó que “estos 13 distritos han registrado una mayor cantidad de casos con respecto al histórico, entonces vamos a comenzar a vacunar a aquellas personas dentro de este rango etario, y así progresivamente hasta que logremos conseguir la mayor cantidad”.

Durante septiembre y al igual que la temporada pasada, las notificaciones para estos grupos continuarán enviándose a través del Ciudadano Digital (CiDi). Cabe recordar que la incorporación de vacunas es una estrategia más de prevención contra el dengue, con el propósito de disminuir la carga de enfermedad sintomática (morbilidad) y el impacto por pacientes de alto riesgo ocasionados por este virus en la provincia de Córdoba.

El ministro Pieckenstainer explicó que “el plan de acción para la provincia es una continuidad de la gestión iniciada el año pasado, sobre los 5 ejes principales: Un plan de vigilancia entomológica para el control vectorial, acciones de prevención como el ordenamiento ambiental, una campaña de comunicación para la comunidad, la adecuación sanitaria de los hospitales, tanto públicos como privados, y por supuesto, continuar con nuestro plan de vacunación”.

A su turno, Passerini destacó que “la enseñanza epidemiológica que nos dio la aparición de una epidemia de dengue nos permitió tomar nota, y todo el trabajo que se realizó tuvo mucho sentido. Cada acción que llevó adelante cada intendente fue muy eficiente y fue la base del resultado que hoy tenemos. Con esa experiencia estamos en el momento justo para comenzar las acciones en la ciudad”.

Estuvieron presentes, además, los secretarios de Salud, Carlos Giordana; y de Medicina Preventiva y Vinculación Comunitaria, Gustavo Klein; el presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi; el subsecretario de Gestión de Residuos del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, Germán Juri; y la subdirectora de Entornos Educativos Saludables del Ministerio de Educación, Estefanía Chapuy.

LOS DATOS DE LA TEMPORADA 2024/2025

-En la temporada 24/25 se registraron 3.861 casos de dengue, un 97% menos que en el mismo período de la temporada anterior 23/24.

-En cuanto a las acciones de vigilancia y control vectorial, durante la temporada pasada se realizaron 700 operativos de bloqueo de foco ampliado, con un total de 73.564 viviendas visitadas, 55.368 con intervención directa y la identificación de 681 personas con cuadros febriles.

QUÉ ES EL DENGUE

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales. La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas. Cuando estos aparecen, suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos se mejora en una o dos semanas.

En tanto, algunas personas desarrollan dengue grave y necesitan atención hospitalaria. En los casos graves, el dengue puede ser mortal.

El riesgo de contraer dengue se puede reducir protegiéndose de las picaduras de los mosquitos (Aedes Aegypti), sobre todo durante el día. En ese sentido, es fundamental el uso de métodos de protección como repelentes, espirales y mosquiteros.

Salud recuerda, además, que ante síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, dolores musculares, cefaleas o dolores en las articulaciones, es necesario concurrir al centro de salud más cercano.

