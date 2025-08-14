Córdoba: La nueva pick-up de RAM se llamará Dakota y se producirá en la planta industrial de Ferreyra

Con la develación del concept Nightfall, RAM anticipa la pick-up mediana que se lanzará a fin de año en Argentina. La Dakota será producida en el nuevo hub de pick-ups del grupo Stellantis en la planta industrial de Ferreyra, en Córdoba Capital.

La información indica que la pick-up estará disponible en Argentina para finales de año y que el próximo año llegará a Brasil y otros mercados de América del Sur. El proyecto productivo de la Dakota se agrega al de la Fiat Titano, cuya fabricación comenzó este año.

Esta inédita pickup mediana fue anticipada con la presentación del concept car “Nightfall”, en un evento especial realizado en São Paulo. “La nueva RAM Dakota será el segundo modelo producido en el hub de pick-ups de Stellantis en Córdoba, Argentina. La flexibilidad y capacidad de esta planta —que recientemente recibió una inversión de 385 millones de dólares— es clave para cumplir con las expectativas del cliente sudamericano y responder al gran volumen de este segmento”, explicó Emanuele Cappellano, COO de Stellantis Sudamérica.

“Con el lanzamiento de este nuevo modelo RAM, reafirmamos la visión de consolidar al Polo Industrial Córdoba como un centro estratégico para la producción de pick-ups en la región. Esta planta, reconocida por su calidad y capacidad, suma ahora la fuerza y el legado de RAM, una marca icónica en el mundo de las camionetas. Es un orgullo que, gracias al talento y compromiso de nuestro equipo en Ferreyra, podamos producir en Argentina un vehículo que combina robustez, tecnología y el ADN 100% RAM para conquistar nuevos mercados”, agregó Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina.

“Dakota es el nombre ideal para marcar la entrada de RAM en un segmento tan competitivo. La excelencia viene con experiencia, y solo Dakota representa todo el legado y conocimiento de la única marca exclusiva de pick-ups en América del Sur”, destacó Juliano Machado, vicepresidente de RAM para la región.

Entre los detalles, el Nightfall Concept destaca por su diseño imponente y su identidad RAM, reflejada en cada detalle. En el frente, una imponente parrilla con el nombre RAM calado domina la escena, enmarcada por una firma lumínica LED que recorre la parte superior y conecta con los faros también en tecnología LED.

Señala la presentación que realizó la marca que “el capó, de estilo deportivo, incorpora una toma de aire con tres luces ámbar superiores, que resulta un guiño a las pick-ups más icónicas de la historia de la marca. El paragolpes incluye ganchos de remolque delanteros, un guinche eléctrico y protector inferior, todo acompañado por detalles en un exclusivo tono bronce”.

Agrega que “el perfil lateral revela líneas rectas y marcadas que transmiten robustez. Estos atributos se combinan con suspensión elevada con sello FOX, neumáticos todo terreno de 33 pulgadas y llantas de aleación de 18” con beadlock, ideal para enfrentar los terrenos off-road más exigentes. Completan el conjunto los estribos laterales, pasarruedas negros y espejos del mismo tono”.

Por último, “en la parte trasera, se destaca el auxilio externo montado sobre un Rambar exclusivo, que también incorpora potentes luces LED de largo alcance, perfectas para el trabajo en condiciones extremas. También llaman la atención los faros traseros LED, el emblema RAM en la tapa y el paragolpes con ganchos de remolque integrados. Para celebrar este hito, la Nightfall Concept fue presentada con una pintura exclusiva y gráficos especiales que representan la fuerza y el poder que han acompañado a RAM desde sus orígenes”.

