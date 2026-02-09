Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: La Municipalidad y la Cooperativa Horizonte formaron una mesa de trabajo permanente en materia de vivienda social

Publicado

El intendente Daniel Passerini flanqueado por Julián Benassi y Carlos Moro de Cooperativa Horizonte. (Foto: Prensa).

La Municipalidad de Córdoba informó este lunes que “para facilitar la cooperación técnica y la coordinación administrativa relacionada con el fraccionamiento de lotes para vivienda social”, firmó con la Cooperativa Horizonte un acuerdo que “fija criterios rectores y principios de actuación conjuntos”.

El acta fue rubricada por el intendente Daniel Passerini y Carlos Moro, en representación de la cooperativa de vivienda. También participó de la reunión el fundador de la organización, Julián Benassi.

Turismo

El convenio establece “un principio de cooperación institucional para promover el desarrollo sostenido de los proyectos, adecuados a las normativas y procedimientos administrativos vigentes, en el marco de la planificación anual del municipio”.

Según el informe de prensa, “cada fraccionamiento tendrá una mesa de trabajo particular, donde se aportará toda la documentación necesaria para el avance puntual de las distintas gestiones. En ese sentido, ambas organizaciones se comprometieron a un diálogo continuo para superar cualquier problemática emergente”.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Reforma Laboral: Bullrich formalizó pedido de sesión para el 11 de febrero y aseguró que “hay acuerdo en el 95%”

La jefa de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció hoy que junto a otros bloques dialoguistas se solicitó un pedido de sesión especial...

Hace 7 días

Noticias

Derrumbe de acciones argentinas en Wall Street: Caen hasta 32% y el riesgo país volvió a subir por encima de los 500 puntos

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés este martes en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 32%, en una jornada financiera...

Hace 7 días

Noticias

Polémica histórica: El Gobierno dispuso que el Sable Corvo de San Martín vuelva al Regimiento de Granaderos y generó un fuerte rechazo

El Poder Ejecutivo dispuso este martes el traslado del Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional...

Hace 7 días

Noticias

Debe ser tratado por el Congreso antes de entrar en vigencia: El gobierno firmó un acuerdo comercial a la medida de Estados Unidos

El Gobierno nacional firmó este jueves un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos, según anunció el canciller Pablo Quirno en...

Hace 5 días