Córdoba: La Municipalidad y la Cooperativa Horizonte formaron una mesa de trabajo permanente en materia de vivienda social

La Municipalidad de Córdoba informó este lunes que “para facilitar la cooperación técnica y la coordinación administrativa relacionada con el fraccionamiento de lotes para vivienda social”, firmó con la Cooperativa Horizonte un acuerdo que “fija criterios rectores y principios de actuación conjuntos”.

El acta fue rubricada por el intendente Daniel Passerini y Carlos Moro, en representación de la cooperativa de vivienda. También participó de la reunión el fundador de la organización, Julián Benassi.

El convenio establece “un principio de cooperación institucional para promover el desarrollo sostenido de los proyectos, adecuados a las normativas y procedimientos administrativos vigentes, en el marco de la planificación anual del municipio”.

Según el informe de prensa, “cada fraccionamiento tendrá una mesa de trabajo particular, donde se aportará toda la documentación necesaria para el avance puntual de las distintas gestiones. En ese sentido, ambas organizaciones se comprometieron a un diálogo continuo para superar cualquier problemática emergente”.

