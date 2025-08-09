Córdoba: La Municipalidad informó que el mal olor provenía de la quema de residuos de baja peligrosidad

La Municipalidad de Córdoba informó este viernes que los estudios ambientales realizados a partir de muestras tomadas del basural que generó mal olor en buena parte de la ciudad “señalan un bajo nivel de peligrosidad, tanto en los componentes del aire como en el suelo”. La información oficial indica que “se trata de un primer ciclo de estudios obtenidos por técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También el municipio realizó una denuncia penal para que se identifique a los responsables de la quema ilegal.

Respecto del aire, el informe de caracterización de olores identificó al Disulfuro y Trisulfuro de Dimetilo, como las sustancias responsables del mal olor. “Estos compuestos azufrados tienen una fuerte actividad odorífera”, explica el estudio dado a conocer por el municipio.

Detalla luego que “se analizaron muestras de suelo para evaluar la presencia de contaminantes nocivos, arrojando resultados por debajo de los límites máximos permitidos según la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y otras normativas complementarias vigentes en nuestro país. Sin embargo, esto implica que será necesario llevar a cabo acciones de monitoreo y posibles trabajos de remediación a cargo del propietario o responsable del terreno”.

El estudio de “caracterización de olores” fue realizado por el Centro de Investigación y Transferencia de Ingeniería Ambiental (CIQA) de la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Córdoba), a pedido del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, y el de “presencia de elementos contaminantes en el suelo” por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Por otro lado, la municipalidad presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción del Dtto. III, Turno 7° de esta ciudad de Córdoba, a cargo de Raúl Garzón, “contra los responsables de la quema ilegal de residuos en el basural a cielo abierto de propiedad privada. Esta acción amplía una primer denuncia realizada por el municipio en junio de este año a propietarios de otros lotes en la misma situación”.

Agrega la información oficial que “el terreno no cuenta con autorización alguna para la disposición o tratamiento de residuos sólidos urbanos o industriales y contiene residuos y materiales diversos en condiciones irregulares, lo que representa un grave daño ambiental”.

Por último, detalla que por orden de Garzón, la Unidad Especial de Bomberos (DUAR), miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad “se encuentran trabajando en el sector para sofocar las emisiones del humo y nuevos arrojos. Además de las multas y sanciones por la falta de mantenimiento, los titulares deberán hacerse cargo de los costos de los operativos de limpieza municipales”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.