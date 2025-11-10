Córdoba: La Municipalidad abrió el Registro Digital Municipal para aplicaciones de transporte

La Municipalidad de Córdoba informó este lunes que se encuentra activo el Registro Digital Municipal para aplicaciones de transporte. La herramienta está disponible en la página web de la comuna capitalina, en el que ya se pueden inscribir las distintas empresas que deseen prestar el servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas electrónicas.

La Ordenanza 13.549 relacionada al Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas fue regulada por el Municipio el pasado jueves. Según explica el municipio, “está centrada en garantizar las condiciones mínimas para el traslado de pasajeros”.

Explica que “la Municipalidad sistematizó los parámetros de habilitación para las empresas de aplicaciones de transporte y los requisitos que deben cumplimentar los conductores para circular con pasajeros. No establece tarifas, cupos, ni interviene en la actividad comercial: A diferencia de otras ciudades, Córdoba demanda condiciones mínimas para que los viajes sean seguros”.

Las empresas deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la constancia de inscripción vigente en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), certificación de inscripción vigente en la Dirección General de Rentas, constancia de inscripción vigente en Comercio e Industria, contrato social o estatuto y el acta de designación de las autoridades actuales, constitución de domicilio legal en la ciudad de Córdoba, certificado de habilitación de negocios y póliza de seguro acorde normativa exigida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Los propietarios de los vehículos y los conductores de las empresas de aplicaciones de transporte registradas podrán empadronarse a partir del 25 de noviembre. Será requisito presentar DNI, Licencia de Conducir Profesional Clase D1, póliza de cobertura de ART o Seguro de Accidentes Personales, certificado de antecedentes nacional y provincial sin causas ni condenas penales pendientes y certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.

