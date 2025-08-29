Córdoba: La Libertad Avanza lanzó los comandos de campaña regionales

La Libertad Avanza Córdoba realizó el lanzamiento oficial de su comando de campaña en la ciudad de Córdoba, en Río Segundo, en Río Primero y en Tercero Arriba con la presencia de los principales candidatos y referentes locales de los espacios que integran la coalición y bajo la coordinación general del Jefe de Campaña, el diputado nacional Gabriel Bornoroni.

En Córdoba Capital, el encuentro contó con la participación de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza: Gonzalo Roca, primer candidato, junto a Evelin Barroso, Jorge Silvestre, Marcos Patiño y Enrique Lluch. Durante la reunión se presentaron los lineamientos de trabajo territorial y la estrategia de cara a las próximas elecciones, con el objetivo de consolidar la propuesta de cambio que encarna el espacio a nivel nacional y provincial.

Además, estuvieron presentes los referentes de los partidos que conforman la alianza en Córdoba: Fernanda Leiva, Agustín Nostrala y Graciela Villata, por el Frente Cívico; por Primero La Gente Gastón Dueñas y Roger Marques; Enrique Lener por el Pro; y la diputada Cecilia Ibáñez por el Movimiento Integración y Desarrollo.

En tanto, en Río Segundo, en una reunión realizada este viernes, se lanzó el comando de campaña con la presencia de Bornoroni y Roca, junto a referentes locales.

En Río Primero, la candidata a diputada nacional, Laura Rodriguez Machado, realizó el lanzamiento del comando local junto a Romina Caggiano y militantes y referentes de los distintos espacios que adhieren a la alianza.

Finalmente, en Tercero Arriba la candidata Laura Soldano, junto a Guillermo Quiroga lanzaron el comando local junto a dirigentes de la zona.

