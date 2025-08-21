Córdoba: La Legislatura repudió las expresiones de la senadora Carmen Álvarez Rivero contra los derechos de la infancia

La Legislatura de Córdoba aprobó, este miércoles, un proyecto de declaración del legislador Miguel Siciliano (Provincias Unidas) que repudia las expresiones vertidas por la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero durante un plenario de comisiones del Senado realizado el 19 de agosto, mientras se debatía sobre el proyecto de emergencia sanitaria pediátrica. La senadora del PRO y aliada del gobierno nacional, había asegurado que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Hospital Garrahan a ser curados”.

El proyecto de Siciliano plantea que las manifestaciones de Álvarez Rivero “resultan discriminatorias, impropias y contrarias a los principios constitucionales y convencionales que garantizan el derecho a la salud, sin distinción ni restricciones de jurisdicción”.

También señala que las expresiones “no solo resultan inoportunas en el contexto de la grave crisis sanitaria y social que atraviesa nuestro país, sino que desconocen el plexo normativo vigente, que garantiza el derecho universal a la salud y la obligación del Estado, en todos sus niveles, de asegurar el acceso igualitario y sin discriminación alguna”.

Finalmente, el proyecto del legislador concluye que “esta Legislatura entiende necesario expresar de manera firme y categórica su repudio a dichas manifestaciones, reafirmando el compromiso de la Provincia de Córdoba con el derecho universal a la salud, la protección integral de la niñez y la solidaridad federal en materia sanitaria”.

Entre las voces que se sumaron para impulsar la iniciativa, se encuentra la de la legisladora María del Rosario Acevedo (Provincias Unidas). Afirmó que “niños y niñas deben tener una protección y cuidado especial. Me apena que la senadora tenga un discurso tan diferente al sentir de los cordobeses. Millones de niños, niñas y familiares encuentran atención, consuelo y esperanza en el Garrahan”.

Después, el legislador Dante Rossi (UCR – Construyendo Córdoba) defendió la salud pública y destacó que “el Estado debe tenderle la mano a los que más sufren, especialmente niños y niñas”.

A su turno, el legislador José Bría (UCR) ponderó que el Garrahan es “el hospital más federal de la Argentina, donde se atienden los niños de los cuatro puntos cardinales del país”. Y agregó: “Mi bloque, la UCR, rechaza todas las propuestas que van en contra de la salud”.

Por su parte, el legislador Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas) dijo que “lo más preocupante es la crueldad e inhumanidad que manifiesta la senadora”.

Por último, los legisladores Miguel Nicolás (UCR) y Walter Nostrala (Frente Cívico) usaron las expresiones “altamente reprochables” y “barbaridad”, respectivamente, para calificar lo dicho por la senadora.

