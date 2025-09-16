Córdoba: La Legislatura convirtió en ley el Programa de Igualdad Territorial y apoyó el reclamo universitario

La Unicameral aprobó este martes, en Cruz del Eje, el proyecto de ley del Ejecutivo cordobés que crea la ley de “Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial de la provincia”. Esta iniciativa del Ejecutivo cordobés busca promover el desarrollo, la inversión, la innovación y el empleo en las regiones Noroeste y Sur de la provincia, a fines de potenciar las economías regionales y reducir las desigualdades territoriales. También manifestó su apoyo a la Marcha Federal contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

La sesión especial (había arrancado el 10 de septiembre en Laboulaye) fue encabezada por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y se concretó en el Salón Di Carlo, de Cruz del Eje. Con este nuevo pleno concretado en el interior provincial, “se reafirmó el compromiso del Gobierno cordobés de federalizar y descentralizar la labor legislativa”.

Prunotto destacó al gobernador Martín Llaryora por “llevar esta ley de Igualdad Territorial a toda la provincia” desde el primer día en que inició su gestión. Y expresó después: “En un momento en que el país mira para otro lado, el Gobierno provincial trabaja para llevar obras de infraestructura al interior del interior. Se trata de estar presente donde hay una necesidad y acompañar con estas obras para que el sector privado siga invirtiendo y generando mano de obra”.

La vicegobernadora también ponderó la construcción de una nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba en Cruz del Eje, que se suma a las otras 13 existentes: “Vamos a seguir trabajando todos juntos con un norte claro”, finalizó Prunotto.

El Programa de Igualdad Territorial beneficiará a los siguientes departamentos y pedanías:

-Zona Noroeste: departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, además de las siguientes pedanías del departamento Río Primero: Castaño, Chalacea, Timón Cruz, Esquina y suburbios.

-Zona Sur: departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.

Los sectores económicos a promover son: industrial, fomento y desarrollo turístico, primario y salud.

El desarrollo se efectuará mediante incentivos fiscales a personas humanas y jurídicas radicadas o que se radiquen en estos lugares, con la utilización por parte del Estado provincial del instrumento de la exención tributaria y la reducción del impuesto que corresponda.

Para la industria, los beneficios fiscales establecidos son: deducción del 100 por ciento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y exención en el impuesto de Sellos.

Para el turismo, la exención equivale a la inversión realizada, con requisitos de permanencia mínima de seis años.

Para el sector primario los beneficios son del 50 por ciento en Ingresos Brutos, destinados a inversiones que den impulso a la industria agropecuaria.

En tanto, para el rubro salud se crean incentivos que permitirán fortalecer la red sanitaria en las regiones Noroeste y Sur-Sur, ampliando la capacidad de atención.

Asimismo, la nueva ley prevé controles estrictos y sanciones; y la creación de un registro único de actividades promovidas. Excluye a quienes se dediquen a los juegos de azar. Y faculta al Ministerio de Economía provincial a crear consejos asesores, con representación de distintos sectores.

El legislador Edgardo Russo fue el miembro informante del proyecto transformado en ley. “El objetivo claro es reducir las asimetrías históricas que existen entre el centro y las regiones periféricas de nuestra provincia, promoviendo inversiones productivas, innovación tecnológica y el impulso de mano de obra en el sector primario, industrial, turístico y de la salud”, afirmó.

“La igualdad territorial es también igualdad de oportunidades y de futuro para todos los cordobeses y cordobesas”, ponderó Russo.

Durante parte de la sesión especial, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, asumió la conducción del pleno. Sobre la nueva ley, indicó: “Intenta generar progreso, desarrollo e igualdad en sectores alejados de la Capital cordobesa como son el Noroeste y el Sur-Sur. Es una ley positiva para zonas que necesitan trabajo”.

APOYO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

La Unicameral cordobesa también aprobó dos proyectos que expresan apoyo al sistema universitario público. Una de las iniciativas manifiesta “preocupación por la grave situación económico-financiera que atraviesa el sistema universitario público argentino” y también adhiere a la 3ª Marcha Federal Universitaria que -en defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad- se concretará el 17 de septiembre, en rechazo al veto presidencial a la ley 27.795 (de Financiamiento Universitario) sancionada por el Congreso de la Nación.

Otro proyecto aprobado instruye a los senadores e insta a los diputados nacionales por Córdoba a insistir con la sanción de la ley 27.795 y rechaza el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 647/2025.

BAÑADO DE SOTO

Durante la 4ª sesión especial de la Legislatura de Córdoba se aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo provincial para modificar el radio comunal de la localidad de Bañado de Soto. Al respecto, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, destacó: “Es la primera ley en la historia de Córdoba debatida, votada y sancionada en el norte cordobés”.

Con la aprobación de la flamante ley, el nuevo radio comunal de Bañado de Soto, localidad ubicada en el departamento Cruz del Eje, pasará a tener 5.826 hectáreas de superficie total. Actualmente, el ejido municipal de esta comuna es de 4.000 hectáreas, por lo cual la nueva ley implica un crecimiento en la superficie superior al 45 por ciento. Además, la modificación efectuada incorporará los parajes Paloma Pozo, El Espinillo y Las Cañadas, y también quedará incluido el predio donde funcionará un frigorífico.

