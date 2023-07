Córdoba: La Junta Electoral informó que los resultados se conocerán a medida que lleguen los datos

El presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, informó hace minutos que decidieron cambiar el criterio para dar a conocer los resultados de las elecciones municipales en Córdoba Capital.

Moyano expresó a los medios que “decidimos cambiar el criterio. Primero íbamos a esperar una cantidad consolidada de un 30%, pero ahora vamos a dar los datos, uno por uno, mesa por mesa, a medida que vayan llegando”.

También se refirió a la baja participación en los comicios y considero nada tiene que ver el comunicado de la Junta sobre la inexistencia de sanciones para quienes no fueron a votar. “No creo que el comunicado haya afectado a la participación. Estoy convencido que no, es una tendencia que se está viendo en el país”, el funcionario.

“Nosotros dijimos que el voto es obligatorio y que no había multa, pero la norma prevé otras sanciones, no solo la multa. Por ejemplo, no puede ocupar cargos públicos por tres años”, agregó.

Por otra parte, el presidente de la Junta Electoral Municipal dijo que, minutos antes de las 20, el porcentaje que había votado hasta ese momento era del 58%. No obstante, aseguró que ese número “va a subir un poco más”.

La titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, expresó en sus redes sociales que el voto es obligatorio y que la Junta Electoral es la responsable de aplicar sanciones monetarias en caso de incumplimiento injustificado por parte de los votantes, las cuáles deben estar especificadas en el Código de Faltas.

También recordó que hay otra sanción por incumplimiento del sufragio: “No podrá ser designado para desempeñar funciones municipales, por el término de tres (3) años a contar desde la elección que motivó la infracción”.

