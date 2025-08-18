Córdoba: La grilla del Festival Desafiarte 2025

Hasta el 31 de agosto se realizará en Córdoba la 23ª edición del Festival Desafiarte, un evento cultural que pone en escena la diversidad y promueve la accesibilidad cultural como un derecho inalienable. Durante más de dos semanas, distintos espacios culturales de la provincia serán sede de actividades artísticas protagonizadas por personas con discapacidad, con propuestas que abarcan teatro, danza, narración oral, literatura, títeres y performances.

Desde hace más de 20 años la provincia de Córdoba es anfitriona de este evento que alienta la inclusión y lleva a la práctica a centenares de participantes de todas las edades en diferentes escenarios, plasmando el trabajo realizado por personas con discapacidad.

Explica la presentación oficial de la actividad que “Desafiarte se plantea la construcción colectiva de derechos culturales y oportunidades para personas con discapacidad en el marco de la diversidad cultural. Este objetivo se ve reflejado año tras año en su programación. A lo largo del tiempo este festival ha convocado a delegaciones y elencos de diversos lugares, ampliando así el aporte a nuevas jornadas y propuestas”.

ACTIVIDADES EN EL TEATRO REAL

Del jueves 21 al sábado 23 de agosto, el Teatro Real (San Jerónimo 66) será el escenario principal de las artes escénicas del festival, con 19 propuestas de teatro, danza y expresión corporal. Las funciones se desarrollarán en la Sala Carlos Giménez, y contarán con la participación de más de 2.000 protagonistas provenientes de diversas instituciones de Córdoba y otras provincias. Las entradas tienen un valor de $6.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

NARRACIÓN ORAL Y LITERATURA

El viernes 22 de agosto a las 10 hs, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), se llevará a cabo una jornada dedicada a la Narración Oral, Literatura y Títeres. Esta propuesta forma parte de la programación especial que cada año visibiliza y celebra las oportunidades artísticas del colectivo de Personas con Discapacidad. La entrada es libre y gratuita.

