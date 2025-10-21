Córdoba: La Feria del Libro 2025 vendió 27 mil ejemplares, un 9% más que en 2024

Después de dieciséis días, la 39ª edición de la Feria del Libro Córdoba llegó a su fin. En la edición 2025 se vendieron 27.470 libros durante toda la Feria, lo que marca un incremento del 9% respecto a la edición anterior, con un volumen total de ventas de más de 650 millones de pesos. Los títulos más vendidos fueron: “El principito” de Antoine de Saint Exupéry, seguido por “Hábitos atómicos” de James Clear y “La Felicidad” de Gabriel Rolón.

Entre los invitados a la Feria estuvieron Martín Kohan, Reynaldo Sietecase, Felipe Pigna, María Teresa Andruetto, Luciano Lamberti, Hernán Brienza, Julia Mengolini, Martín Oesterheld, Viviana Rivero y Roberto Chuit. La información oficial destaca que “las comunidades invitadas, Japón y la ciudad de Paraná, “sumaron su impronta cultural con propuestas que fueron desde presentaciones literarias y charlas sobre el cultivo del bonsái, hasta un impactante ensamble de tambores taiko y una clase magistral de sushi a cargo del chef Iwao Komiyama”.

“En tiempos donde la cultura y el financiamiento a la educación son subestimados, y la economía trae dificultades al bolsillo de los argentinos, en Córdoba la Feria del Libro se consolida como uno de los eventos más importantes del año. Con entrada libre y más de 300 actividades gratuitas, la ciudad fue un faro que promocionó la lectura y el conocimiento a miles de ciudadanos y trajo grandes beneficios a la economía naranja”, expresó el intendente Daniel Passerini.

“Vivimos una gran feria del Libro, con un balance altamente satisfactorio. El público pudo disfrutar de muchas propuestas artísticas y a grandes autores que nos acompañaron. Hicimos un gran trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y todas las instituciones públicas y privadas que formaron parte. Vamos a seguir apostando fuertemente a la cultura en nuestra ciudad”, manifestó Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes.

Cabe recordar que el evento fue organizado por la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia, la SADE Filial Córdoba, Calipacer, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el apoyo de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Además, contó con el acompañamiento de la Lotería de Córdoba y el Banco de Córdoba (Bancor).

