Córdoba: La comunidad mexicana celebra el “Día de los Muertos”

Publicado

Imagen ilustrativa.

El sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2025, en la Plaza del Pueblo de la Toma (predio frente al cementerio San Jerónimo, en Pedro Chutro 551, de Barrio Alberdi) entre las 18:00 y las 23:00 horas, la comunidad mexicana conmemorará el “Día de muertos”. El evento es para todo público, con entrada gratuita, y los espectáculos serán con colaboración voluntaria (a la gorra). Se recibirán alimentos no perecederos para las ollas y comedores del barrio.

La actividad cuenta con la participación de la organización barrial y territorial, comunidades hermanas de Argentina, Chile, Perú, Venezuela, pueblo de La Toma y pueblos originarios, y el apoyo y participación del Centro Vecinal Alberdi, el Centro Cultural “La Piojera”, la Secretaría de Extensión de la UNC, el consulado Honorario de México en Córdoba, autoridades del Cementerio San Jerónimo, la Subsecretaría de Cultura y Empleo, así como la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal de la Municipalidad de Córdoba.

EL PROGRAMA

Sábado, 1 de Noviembre

18:00 – Bienvenida y acto de apertura

18:15 – Warminakas Sikuris, danza y música andina. Ofrenda

18:30 – Conversatorio migrante: “Experiencias de Memoria”

19:30 – Danzas mexicanas a cargo de Prof. Cecilia Mesiano

20:00 – Agrupación cultural “Virgen de la Candelaria”. Música y danza Saya.

20:30 – Verde y Arena. Música latinoamericana.

21:00 – Repiqueteando las Calles. Batucada.

21:30 – Cantante Meli Ledesma. Cumbia peruana.

22:00 – Todas las aves. Ritmos de ska serrano.

Domingo, 2 de Noviembre 

18:00 – Pan de muertos mexicano. Clase de cocina.

18:40 – Agrupación a cielo abierto. Calaveras Literarias

19:15 – Coro de “La Piojera”

19:50 – Les amigues de Vera. Música latinoamericana

20:30 – Desfile de catrinas, a cargo de Lourdes Mellano

21:00 – Raizal.  Folclore argentino.

21:45 – Santería: rock alternativo

22:05 – Otra cosa mariposa. Murga

