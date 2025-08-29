Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: La APDH repudió la represión policial y exigió la libertad de los detenidos

Publicado

La Policía detuvo, durante una protesta en Córdoba, a quince dirigentes de ATE y la CTA-A.

La Asamblea Permanente por los DD.HH, Regional Córdoba (APDH) repudió “la feroz represión llevada a cabo por la Policía de la Provincia de Córdoba a cargo del ministro Juan Pablo Quinteros, que arremetió con violencia inusitada contra una protesta social efectuada ante la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad de Córdoba, por la que se reclamaba una ayuda social a comedores locales”.

VER Córdoba: Detuvieron al secretario General de ATE y otros 14 dirigentes en una protesta por alimentos.

También exigió “la inmediata libertad de los detenidos por protestar en defensa de sus derechos; y reclama el cese inmediato de la represión y criminalización de la protesta social por parte del gobierno de la provincia de Córdoba”. Los apresados por la Policía son 15 dirigentes de ATE y la CTA-A, entre ellos el secretario General de ambas organizaciones, Federico Giuliani.

Córdoba Turismo

A través de un documento dado a conocer en la noche del jueves, la organización de DD.HH. expresó que “es notorio el ensañamiento y la persecución política del gobierno provincial con ciertos dirigentes gremiales (en especial de ATE Córdoba) y sectores sociales que ejercen sus legítimos derechos constitucionales de protestar, de peticionar, de libertad de expresión, a la organización y la movilización popular en defensa de los más postergados”.

Epec

Resaltó en ese sentido, que “la protesta social es un mecanismo esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por derechos y libertades, que el sistema argentino mediante la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y el interamericano (Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre y Convención Americana de DD.HH.) garantizan”.

Telecom

Señaló, por último, que “los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas de expresas públicamente opiniones, desacuerdos, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. Siendo central en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 6 días

Noticias

Río Cuarto: Estudiantes recibieron cinco motos donadas por el municipio para completar su formación técnica

En el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, estudiantes del IPET 79 Renato De Marco recibieron cinco...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Advierten que el riesgo de incendios es extremo

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil advirtió que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el próximo...

Hace 6 días

Noticias

En Rosario: El presidente criticó al Congreso y la oposición y mantuvo silencio sobre la denuncia de cobro de coimas en Discapacidad

El presidente Javier Milei cuestionó este viernes a los sectores del Congreso que sancionaron leyes rechazadas por el Gobierno, al advertir que “les resulta...

Hace 6 días