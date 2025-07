Córdoba: Keegan rechazó las declaraciones Lamelas y reclamó al gobierno que no le otorgue el placet de embajador

El presidente de Acción para el Cambio (APEC) de Córdoba y candidato a diputado nacional, Alfredo Keegan, rechazó las declaraciones del futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas: ““No se trata de un error diplomático, sino un plan de intervención estructurado”. También reclamó al gobierno nacional que “le niegue el placet como tal y solicite al gobierno de los EE.UU. la propuesta de una alternativa”.

Lamelas, el candidato propuesto por Donald Trump para ocupar la embajada de Estados Unidos en la Argentina, durante su presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, subrayó la importancia de fortalecer los vínculos con Argentina en un contexto de creciente competencia global. “Argentina es un jugador clave en el hemisferio occidental, y nuestra relación es vital para la estabilidad regional”, sostuvo. También dejó en claro que su gestión, en caso de ser confirmada, estará alineada con la doctrina del expresidente republicano: “America First”.

También indicó que “Trump me pidió trabajar con su amigo Javier para construir una grandeza sin precedentes”. El futuro embajador afirmó que va a recorrer las 23 provincias “para dialogar con los gobernadores y vigilar que no hagan acuerdos con los chinos. Eso puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos. El desafío es que cada provincia tiene su propia administración y puede firmar acuerdos con China. Yo quiero dialogar no solo con el Presidente, (el canciller) Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo, sino también con los gobiernos provinciales. Tenemos que seguir apoyando a Javier Milei para construir una mejor relación entre nuestros países”.

Insistió en que su gestión estará dirigida contra “países autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán”, a los que acusó de intentar desestabilizar la región. “Voy a trabajar para mantenerlos fuera del continente”, advirtió.

Keegan, a través de un comunicado de prensa, señaló que “las declaraciones recientes del futuro embajador de los EEUU ameritan, por varias razones, que la República Argentina, en ejercicio pleno de su soberanía, le niegue el placet como tal y solicite al gobierno de los EE.UU. la propuesta de una alternativa”.

Dijo que “esas declaraciones violan un principio fundamental que rige las relaciones internacionales entre los Estados y el consecuente ejercicio diplomático, que es el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. EE.UU. siempre ha sido un defensor acérrimo de este principio cuando de sus propios intereses internos se ha tratado. Argentina no puede menos que exigir reciprocidad y que EE.UU. se abstenga de hacer con Argentina lo que nunca le permitiría hacer a la Argentina con EE.UU.”

Agregó que “cualquiera sea la opinión del futuro embajador sobre la justicia y la política en nuestro país, se trata de un asunto doméstico” y se preguntó “¿qué diría EE.UU. si nuestro embajador opinara sobre el accionar de la justicia -por citar algunos casos- en el homicidio de John Fitzgerald Kennedy; el intento de homicidio a Donald Trump; el intento de toma del Capitolio; el Watergate o tantos otros asuntos internos de los EEUU?”

Más adelante resaltó que “las declaraciones son graves porque establecen un programa de militancia en contra de una de las fuerzas políticas de la nación argentina. Esto es inaceptable, se trate del peronismo, del kirchnerismo, del Pro, la LLA, el radicalismo o cualquiera sea”.

Por otro lado, indicó que “las declaraciones son inaceptables porque explicitan un plan carente de diplomacia a los efectos de vulnerar la soberanía argentina por lo que refiere a su capacidad de entablar relaciones soberanas con otros Estados de acuerdo con la defensa del interés nacional”.

Finalmente, afirmó que “en función de nuestra ideología desarrollista y defensa irrestricta de la producción, el salario y el trabajo argentino, APEC no puede más que convocar a Peter Lamelas a ayudarnos a que lleguen inversiones directas de su país y que tengan destino productivo y tecnológico; y no la forma de endeudamiento externo destinado a sostener la rentabilidad financiera de unos pocos comprometiendo el futuro de todos, como ocurre con la política que está realizando el presidente Javier Milei”.

