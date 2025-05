Córdoba: Jure y Rossi dijeron que “la UCR de la Provincia no se va a poner peluca”

El legislador provincial Dante Rossi (UCR) y el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, visitaron Villa María, donde tomaron contacto con los medios de comunicación y participaron de una reunión con militantes y simpatizantes de la UCR en la Casa Radical. Jure es pre-candidato a diputado nacional por el sector interno que rechaza un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

Rossi expresó a través de un comunicado de prensa de la actividad, que “la UCR de Córdoba no se va poner la peluca, porque el gobierno nacional representa valores con los cuales no coincidimos”.

Resaltó que “las coaliciones no se construyen por una desesperación electoral del momento, sino luego de un debate donde se encuentran visiones coincidentes”.

En esa línea, apuntó que “el Gobierno nacional desprecia la política, la búsqueda del diálogo, y al que piensa distinto lo trata de enemigo o ensobrado”.

Por su parte, Jure dijo que “las autoridades del radicalismo cordobés no pueden cerrar el debate. Cada vez que recorremos algún punto de la Provincia el diagnóstico es el mismo: no puede conducirnos un grupo de dirigentes a una alianza con la cual no tenemos coincidencias”.

Finalmente señaló que “La Libertad Avanza debe saber que el acuerdo jamás va ser con el radicalismo. Si lo intentan, será sólo con un puñado de dirigentes que no representan a todos”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.