Córdoba: Jure y Rossi afirman que “la conducción de la UCR va camino a canjear valores por una sola candidatura”

El sector interno de la UCR que lideran, entre otros, el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, y el legislador provincial, Dante Rossi, denunció este martes que “la conducción del radicalismo de Córdoba va camino a canjear valores por una sola candidatura”, en referencia al actual diputado nacional, Rodrigo De Loredo, y a la constitución de un frente con La Libertad Avanza, la fuerza que lidera el presidente ultraderechista, Javier Milei.

A través de un comunicado de prensa que lleva las firmas de Jure y Rossi, afirman que “está en marcha la alianza con la Libertad Avanza, en 3 pasos: Facultaron al presidente del Partido (Marcos Ferrer) a avanzar con alianzas sin descartar a La Libertad Avanza (LLA); van a acompañar el veto Presidencial al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, como prueba de fidelidad; y van a capitular con LLA antes del 7 de agosto, igual que el Pro en Provincia de Buenos Aires”.

Plantean que “la decisión del Congreso de la UCR llevada adelante de manera asombrosa por zoom habilita al Presidente de la UCR a intentar conformar alianzas con cualquier fuerza política, sólo pensando en lograr una sola candidatura y sin excluir a La Libertad Avanza”.

Siguen diciendo que “la UCR no tiene nada que ver con quienes tratan de enemigos a los que piensan distinto, ni con los que organizan derechas fest para dividir más a los argentinos, armando paneles que llaman a odiar más a los periodistas. Está en el ADN del radicalismo la defensa de nuestros jubilados, de las personas con discapacidad, de la educación pública, del Garrahan, de las Pymes y de los que más sufren la crisis. Si no defendemos esos valores no somos UCR”, concluyen.

Cabe recordar que el lunes por el Congreso de la UCR dio mandato a las autoridades de la Unión Cívica Radical de Córdoba para avanzar en la constitución de un frente electoral para competir en los comicios nacionales del 26 de octubre. En esos comicios, Córdoba renovará nueve de las 18 bancas que tiene en la Cámara Baja, tres de las cuales pertenecen a la UCR (De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning).

En una reunión virtual que se realizó vía Zoom y de la que participaron congresales de toda la provincia, la conducción que encabeza el presidente Marcos Ferrer logró el aval de parte del Congreso Provincial, máximo órgano de decisión de la UCR. La votación a favor del oficialismo fue 75 a 31. De este modo, la UCR tendrá tiempo hasta el próximo 7 de agosto para tratar de conformar una alianza.

