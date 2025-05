Córdoba: Juez dijo que “somos la prueba que se puede gestionar sin robar”

“Cuando fuimos gobierno (en la ciudad de Córdoba) ejecutamos la obra pública sin robar. Nadie se llevó un peso que no le correspondiera. Somos la prueba más fehaciente de se puede gestionar teniendo en cuenta la agenda social de los vecinos”. La frase pertenece al senador nacional Luis Juez y la dijo al cerrar el plenario de militantes de la capital provincial del Frente Cívico.

Juez señaló también que “me conocen a mí por mi exposición permanente en los medios, pero las nuevas generaciones no me conocieron gobernando, no conocen mi gestión, no conocen a mis funcionarios, no saben quiénes hicieron la obras, por eso hoy quisimos hacer una muestra de lo importante que es poner en valor todo lo que se hizo”.

Agregó que “nadie nos va a poder reprochar nada porque nos tomamos 20 años desde aquella oportunidad. Y nos bancamos poder tener una gestión más que digna recibiendo sólo un peso de coparticipación, pero hay que contarlo porque la gente sabe que se hizo pero no sabe quién lo hizo. Y como pasaron 20 años y en ese tiempo se sucedieron gobiernos de distintos colores políticos, podemos con autoridad moral, pararnos frente a la gente y contarle que un grupo de vecinos decentes, honestos y trabajadores que no venían de la política se cargaron junto a mí la gestión al frente de la intendencia”.

El senador nacional dijo además que “demostramos que no hacía falta ideología para tapar baches y fuimos capaces de hacer obras que nuestros vecinos todavía las disfrutan. Hicimos desagües, nudos viales, nuestras escuelas no perdieron un día de clases, duplicamos la capacidad de Bajo Grande y sancionamos la ordenanza que prohíbe fumar en espacios públicos, entre otros logros”.

En el encuentro desarrollado en el barrio Alta Córdoba, los dirigentes capitalinos expusieron el plan de trabajo para 2025 y 2026. Indica el comunicado de prensa que en ambos períodos “se propuso impulsar una fuerte presencia en los barrios a través de las Casas del Militante, un sostenido trabajo con los afiliados y simpatizantes para aceitar el tema fiscalización y una intensa y profusa tarea de difusión de los aspectos más relevantes de la gestión de Juez Intendente entre el 2003 y 2007”.

Agrega la información que la concejal Graciela Villata, y los dirigentes Carlos Funes y Guillermo Assandri (todos ex funcionarios del gobierno municipal de Juez) fueron los encargados de repasar cómo funcionaron las áreas de Economía, Transporte y Obra Pública en aquel momento.

