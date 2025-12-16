Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Jubilados denunciaron la intervención de la Caja de Jubilaciones y reclamaron una auditoria

Publicado

Imagen de una ronda de jubilados en la Plaza San Martín de Córdoba Capital.

Distintas organizaciones de jubilados de la Provincia de Córdoba denunciaron la intervención de la Caja de Jubilaciones, que “se extiende por tres décadas” y reclamaron una auditoria para conocer el verdadero estado de la Caja de Jubilaciones. La demanda se produce en el marco del rechazo a la posible implementación de un aporte extraordinario del 4%, medida que es impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial.

Incendios

Pide el documento que “antes de tomar medidas de emergencia, armonización, argumentando traspaso por déficit etc, al ser los (trabajadores y jubilados) únicos, exclusivos y verdaderos dueños del Sistema Previsional y al haber soportado sobre nuestras espaldas una sumatoria de “ajustes” y “diferimientos” en nuestros manoseados beneficios, (…) exigimos una auditoria y estudio actuarial a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para tener certeza en el manejo de recursos, patrimonio y fondos de la Caja”.

Turismo

Plantea, en esa línea, que “nunca hubo rendición de cuenta con el Fondo Complementario (desde enero 2003 a julio 2008, con una recaudación de tres mil millones de pesos). (…) En definitiva, los jubilados, pensionados y retirados hemos sufrido un ajuste confiscatorio que no tiene parangón”

Epec

El texto enviado al gobernador Martín Llaryora lleva la firma del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE (Asociación Trabajadores del Estado); la Comisión de Jubilados Colegio de Servicios Sociales; Jubilados en Marcha; el Foro Solidario Córdoba por la Seguridad Social y el Trabajo; y Jubilados docentes en Acción. Todas estas agrupaciones son las que se movilizan regularmente los jueves en la Plaza San Martín de Córdoba, lugar en el que ya han completado 88 rondas.

Mackentor

Con el título de “Vergüenza cordobesa”, el documento recuerda que “ninguna Caja Previsional de otra Provincia Argentina estuvo intervenida durante 30 años, esta anomalía inconstitucional desprende un olor nauseabundo de corrupción, censura, usurpación y puertas cerradas a los interesados”.

Telecom

Requieren luego que “se sopesen las tres décadas de intervención, de proceso anti-democrático, donde se vulneró la Carta Orgánica de la Caja (Ley Prov. 5317), el Art.55 de la Constitución Provincial y el Art 14 bis de la Constitucion Nacional, impidiendo la plena vigencia de un directorio democrático con representación de trabajadores y jubilados”.

Por último, rechazan también “el incumplimiento de ley efectuado por (el presidente) Javier Milei, al no enviar el proporcional de la Coparticipación Federal que le corresponde a la Caja Provincial”.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial....

Hace 5 días

Noticias

El fixture del Apertura 2026: Talleres arranca con Newell’s, Instituto va con Vélez, Belgrano visita a Central y Estudiantes debuta con Tigre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture de los equipos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional luego...

Hace 6 días

Noticias

Diciembre caliente: Si el gobierno provincial insiste con el aumento del descuento jubilatorio, los estatales se movilizarán el miércoles

Los gremios estatales de Córdoba rechazaron el artículo 63 del proyecto de modificación del Código Tributario Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a...

Hace 6 días

Noticias

Ataque a los derechos de los trabajadores: Milei busca un tratamiento exprés de la Ley de Reforma Laboral

El presidente Javier Milei regresó este jueves de su viaje a Oslo, en Noruega, y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que fue enviado...

Hace 6 días