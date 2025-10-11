Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego. No hay víctimas, fueron evacuadas 130 personas y se quemaron 14 autos. El fuego se propagó ayudado por las condiciones climáticas (elevado calor, fuerte viento, y baja humedad).

Según explicó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia, el foco se inició cuando un vehículo se prendió fuego a la orilla de la ruta, lo que provocó la propagación luego sobre los pastizales de la zona. El fuerte viento reinante fue un aporte clave para la rápida propagación.

Schreiner explicó también que “el incendio todavía tiene dos flancos de casi cuatro kilómetros de extensión cada uno. Se ha propagado rápidamente por las condiciones climáticas, que incluyen mucho viento, alta temperatura y baja humedad”.

Asimismo, el vocero informó que “el fuego llegó hasta un estacionamiento de autos donde, lamentablemente, se quemaron 14 autos. Había cerca de 130 personas paseando, porque es fin de semana largo, pero todos fueron evacuados y atendidos. Se encuentran en buen estado”.

En el lugar trabaja personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, junto a bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende. También colabora un contingente de 40 agentes del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

El operativo aéreo cuenta con cinco aviones hidrantes, tres pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

La información oficial destaca que “se seguirá trabajando durante lo que resta del viernes y en la madrugada y mañana del sábado” y solicita que “quienes circulen por la zona que extremen las precauciones, ya que hay intenso movimiento de autobombas y unidades pesadas que se dirigen al lugar”.

RIESGO EXTREMO

El vocero Roberto Schreiner recordó que la provincia se encuentra bajo alerta extrema por riesgo de incendios forestales durante los días viernes, sábado, domingo y lunes. De la misma manera, insistió en que está prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales, y solicitó a los vecinos que, si detectan alguna columna de humo, den aviso inmediato al cuartel de bomberos más cercano o al 0800-888-FUEGO (38346).

Noticia en Desarrollo.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.