Córdoba: Ibáñez se fue del bloque del MID y regresó al de La Libertad Avanza

La diputada del MID de Córdoba, Cecilia Ibáñez, comunicó este viernes que se reincorpora al Bloque de la Libertad Avanza (LLA), con lo cual la bancada oficialista tendrá a partir de ahora 37 legisladores en la cámara baja.

Ibáñez venia manteniendo diferencias con sus pares del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, que votaron en las últimas sesiones junto a los bloques opositores.

Por medio de una nota dirigida a Martín Menem, la diputada libertaria que se suma a bancada de la Libertad Avanza y su renuncia al bloque del MID.

El bloque oficialista tuvo una fractura el miércoles pasado cuando los tres diputados libertarios Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano, y Gerardo González comunicaron su decisión de formar el bloque Coherencia junto a otra ex LLA Lourdes Arrieta.

Zago se fue del bloque oficialista en abril del 2024 cuando fue desplazado de la presidencia y formó junto a Falcone e Ibáñez el MID, que ahora quedará con dos miembros.

Ese bloque viene votando en forma diferencias ya que Zago y Falcone han respaldado las posturas opositores de rechazar los vetos de discapacidad y jubilaciones, mientras que se ausentaron en la votación sobre emergencia en Garrahan y aumento a las Universidades.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

