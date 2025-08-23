Conéctate con nosotros

Córdoba: Ibáñez se fue del bloque del MID y regresó al de La Libertad Avanza

La diputada nacional, María Cecilia Ibañez (MID - Córdoba). (Foto: Gentileza).

La diputada del MID de Córdoba, Cecilia Ibáñez, comunicó este viernes que se reincorpora al Bloque de la Libertad Avanza (LLA), con lo cual la bancada oficialista tendrá a partir de ahora 37 legisladores en la cámara baja.

Ibáñez venia manteniendo diferencias con sus pares del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, que votaron en las últimas sesiones junto a los bloques opositores.

Por medio de una nota dirigida a Martín Menem, la diputada libertaria que se suma a bancada de la Libertad Avanza y su renuncia al bloque del MID.

El bloque oficialista tuvo una fractura el miércoles pasado cuando los tres diputados libertarios Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano, y Gerardo González comunicaron su decisión de formar el bloque Coherencia junto a otra ex LLA Lourdes Arrieta.

Zago se fue del bloque oficialista en abril del 2024 cuando fue desplazado de la presidencia y formó junto a Falcone e Ibáñez el MID, que ahora quedará con dos miembros.

Ese bloque viene votando en forma diferencias ya que Zago y Falcone han respaldado las posturas opositores de rechazar los vetos de discapacidad y jubilaciones, mientras que se ausentaron en la votación sobre emergencia en Garrahan y aumento a las Universidades.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

