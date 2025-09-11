Córdoba: Hubo ocho focos de incendio en toda la Provincia

La secretaría de Gestión de Riesgo informó que durante la jornada del miércoles 10 de septiembre se registraron ocho focos de incendios en distintos puntos de la Provincia. La información oficial destaca que todos fueron contenidos.

Algunos de los focos se desarrollaron en La Calera, Jesús María, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos, Tulumba y en inmediaciones a El Arañado y Deán Funes.

En los distintos lugares permanecen trabajando bomberos voluntarios junto a personal de la Dirección de Manejo del Fuego (Ministerio de Seguridad), “con el objetivo de controlar el perímetro y evitar reinicios, teniendo en cuenta que permanecerá el viento fuerte”.

Cabe mencionar que durante el combate de los incendios, a través de la Dirección Provincial de Aeronáutica, tres aeronaves hidrantes fueron parte del operativo coordinado por el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Intervinieron en los focos ígneos de Achiras, Alta Gracia y Despeñaderos. Como medida preventiva, se dispuso que “un avión hidrante permanezca en stand by en Alta Gracia y otro en la base de la Dirección Provincial de Aeronáutica del Gobierno, que cuenta con guardia activa durante las 24 horas para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia”.

Por su parte, el vocero Roberto Schreiner, pidió “a la población que por favor recuerde que está prohibido encender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba”.

ESTADO DE ALERTA

Desde el 2 de junio rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año. El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

