Córdoba hizo vibrar a Buenos Aires en el segundo día de FIT 2025

El segundo día de la Feria Internacional de Turismo 2025 tuvo a Córdoba como gran protagonista, llevando su música, su gastronomía y sus experiencias al stand de La Rural.

La jornada comenzó con un momento inolvidable: el grupo Q’Lokura recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires llevando el cuarteto cordobés a las calles, generando una caravana de vehículos que los siguió hasta el Planetario y, posteriormente, colmó el stand de Córdoba en FIT. Miles de visitantes se sumaron al ritmo del cuarteto, bailando y cantando junto a los artistas, transformando el espacio en una verdadera fiesta cordobesa que encendió a Buenos Aires con su energía característica.

“El cuarteto es una de nuestras marcas registradas y hoy quedó demostrado que Córdoba contagia su alegría y su identidad en cada rincón. Estamos orgullosos de mostrar, además de música, la diversidad de experiencias turísticas que ofrece nuestra provincia”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Durante toda la jornada, de 14 a 21 horas, el stand de Córdoba ofreció un amplio abanico de propuestas para todos los gustos. Los visitantes disfrutaron del Espacio Gamer y de Caminos del Vino, que convocaron a cientos de personas interesadas en experiencias enoturísticas y tecnológicas, mientras que el Espacio Bienestar brindó actividades variadas que incluyo digitopuntura, yoga, danzaterapia, aromaterapia y mantras.

La Cocina Show presentó a Oncativo con Nono Luigi, La Cumbre con su polo gastronómico, Traslasierra con Castellamare Restó, la Cámara del Maní con su praliné bien cordobés, Traslasierra estilo serrano, Río Cuarto con su ventana productiva, Festival de Jesús María con Campedrinos y paradores, Serrezuela con su tradición de sabores, La Falda con la Fiesta Nacional del Alfajor, que incluyó la degustación de un alfajor gigante, y Sierras del Sur – Río IV con la presentación de su chatbot y sorteos.

En el Escenario Córdoba se sucedieron espectáculos de Punilla con artistas y parejas de baile, del Norte con la presentación de Tulumba, de Calamuchita con su lanzamiento de temporada y sorteos, y de Sierras del Sur – Río IV, consolidando una grilla que unió música, danza y cultura en un solo lugar. La jornada concluyó con un masivo cierre de feria a las 21 horas, reafirmando la presencia de Córdoba como uno de los stands más visitados y con mayor diversidad de propuestas del evento.

