Córdoba habilita el turismo de invierno y la vuelta a clases, el 26 de julio, será con presencialidad

El gobierno provincial habilitará el turismo invernal a partir del próximo 9 de julio y el regreso a clases, después de las vacaciones de invierno, el próximo 26 de julio, será con presencialidad en todos los niveles. También, el 9 de julio se modificará la normativa para circular, que estará habilitada entre las 6 y las 24. Continúan prohibidas las reuniones sociales y familiares.

Los anuncios fueron realizados en un acto encabezado por el ministro de Gobierno, Facundo Torres; junto sus pares de Salud, Diego Cardozo; y de Educación, Walter Grahovac; y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés.

Según explicaron, hasta el próximo 8 de julio no habrá cambios en las medidas que rigen actualmente.

De esta manera, se mantiene del 5 al 8 de julio la actividad educativa virtual en ciudades o conglomerados urbanos mayores a 30.000 habitantes, y el sistema presencial con alternancia en ciudades o conglomerados urbanos menores a 30.000 habitantes. Además, las escuelas podrán convocar a alumnos para brindar tutorías y apoyos.

Otro rubro para el que no se anunciaron cambios –al menos por ahora- es el vinculado a los deportes colectivos o en grupos, a las academias (de idiomas, danzas, oficios o similares), y a las actividades culturales o de espectáculos, que siguen suspendidas y sin certeza de reapertura.

A su vez, quedó confirmado que no abrirán en todo el mes de julio los bingos y casinos.

Mientras que el sector gastronómico podrá ampliar sus horarios de atención desde el viernes 9 de julio, hasta las 23 de cada noche. Pero no podrán ocupar más del 30 por ciento de la capacidad disponible ni destinar mesas para más de cuatro personas. La flexibilización –se aclaró– no contempla la realización de espectáculos en esos locales. El criterio es el mismo, tanto para ciudades turísticas como no turísticas.

Respecto a la circulación nocturna los cambios operarán dentro de una semana. Hasta el jueves 8, sólo las personas que acrediten desarrollar actividades esenciales podrán circular en el horario de 20 a 6, en toda la provincia. Desde el viernes 9, en tanto, esa restricción se ajustará al horario de 0 a 6.

El listado de restricciones vigentes hasta el 8 de julio es el siguiente:

-Circulación: Queda restringida la circulación de las personas, salvo las esenciales, habilitadas por el DNU nacional, entre las 20 y las 6. Es obligatorio contar con el permiso que otorga la app Cuidar del Gobierno Nacional.

-Departamentos: Queda prohibida la circulación interdepartamental, excepto para actividades y/o servicios esenciales con el certificado otorgado por la app Cuidar.

Locales Gastronómicos (Bares y restaurantes):

-Hasta las 19:00 podrán permanecer abiertos con atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30%.

-Con un máximo de cuatro personas por mesa.

-Hasta las 23 hs. podrán continuar funcionando con modalidad delivery.

Comercios no esenciales y galerías comerciales:

-Hasta las 19:00 podrán abrir.

Centros Comerciales (Shopping y Paseos Comerciales):

-Hasta las 19 hs en locales comerciales, y con aforo.

Peluquerías, salones de belleza y manicuría:

-Podrán brindar su atención con protocolos vigentes, hasta las 19.

EDUCACIÓN

Niveles Inicial, Primario y Secundario:

-Ciudades o conglomerados urbanos menores a 30.000 habitantes: Sistema presencial con alternancia (burbujas bimodal).

-Ciudades o conglomerados urbanos mayores a 30.000 habitantes: Modalidad virtual.

-Los jardines maternales y/o guarderías retoman la atención presencial.

-La actividad extraescolar como así también cursos específicos y capacitaciones en oficios continuarán de manera virtual.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN

Están permitidas:

-Gimnasios y natatorios, con aforo.

-Actividades individuales en clubes al aire libre.

Continúan suspendidas:

-Actividad deportiva grupal en ambientes cerrados como al aire libre.

-Se inhabilitan patios de juegos en parques y plazas.

-Continúan habilitadas actividades deportivas de carácter individual: Caminata, ciclismo, running.

-Se recuerda que toda actividad habilitada podrá desarrollarse hasta las 19.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PRIVADAS

En viviendas habitadas:

-Se podrán realizar trabajos en el exterior.

Viviendas sin habitar u obras en Construcción:

-Podrán desarrollarse. Ambas en el horario permitido.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

-Podrá ser utilizado por personal o trabajadores esenciales.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

-Podrán desarrollarse con un aforo del 30%.

REUNIONES SOCIALES Y FAMILIARES

Quedan suspendidas tanto en ambientes públicos como privados.

> LAS MEDIDAS A PARTIR DEL 9 DE JULIO

Educación:

-Se mantiene del 5 al 8 de julio la actividad educativa virtual en ciudades o conglomerados urbanos mayores a 30.000 habitantes, y el sistema presencial con alternancia en ciudades o conglomerados urbanos menores a 30.000 habitantes. Además, las escuelas podrán convocar a alumnos para brindar tutorías y apoyos.

-Vacaciones: desde el 12 al 25 de julio inclusive regirá el receso escolar de invierno.

-El reinicio de la actividad escolar será el 26 de julio, bajo el sistema de presencialidad con alternancia en Nivel Inicial, Primario y Secundario en toda la provincia. A su vez, se sumará una hora más de clases por día a las cuatro actuales, siendo en total cinco horas diarias tanto en Primaria como en Secundaria.

“Esta quinta hora será obligatoria. En este segundo semestre aumentaremos a cinco horas, con las instalaciones previstas y preparadas para poder llevar a cabo esta nueva medida. Durante el primer semestre era muy importante la experiencia piloto para ver cómo se adaptaba la escuela al sistema de protocolos con burbujas. Y la adaptación ha sido excelente, con la circulación, la permanencia y el ingreso y egreso de alumnos”, explicó el ministro de Educación, Walter Grahovac.

Temporada Invernal de Vacaciones:

-Regirá desde el viernes 9 de julio hasta el 1 de agosto.

-La restricción de circulación será de 0 a 6 horas, excepto para actividades esenciales.

–Para circular se deberá descargar la APP Cuidar con la respectiva Declaración Jurada.

-Se permite el traslado interdepartamental.

-Se habilitan los hoteles y alojamientos turísticos (sin cupo de aforo).

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, aclaró que el ingreso a la provincia será mediante la App Cuidar, la cual logró consenso en el Consejo Federal de Turismo. Al mismo tiempo, indicó que para el alojamiento no hay previsto un tope de aforo. Además, informó que el turismo solo está permitido en carácter individual o familiar y no grupal, ya que sigue restringido a nivel nacional.

Actividades comerciales:

-Locales Gastronómicos (bares y restaurantes): podrán permanecer abiertos hasta las 23 horas con atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30 % con un máximo de 4 personas por mesa. No está previsto por el momento permitir shows o eventos artísticos en los establecimientos.

Actividades culturales y recreativas:

-Cines, Teatros y Museos: estarán habilitados bajo protocolo y aforo del 30 %.

-Bingos y Casinos: permanecerán cerrados.

-Academias de Danza y de idiomas: continúan suspendidas.

-Actividades Deportivas: se mantienen las mismas que habían sido previamente habilitadas hasta el 9 de julio. Se evaluará, llegado el momento, la situación epidemiológica para considerar posibles cambios y nuevas aperturas en conjunto con la Agencia Córdoba Deportes.

Actividades sociales:

-Reuniones Sociales y Familiares: seguirán suspendidas tanto en ambientes públicos como privados. Estarán sujetas a modificaciones de acuerdo a la evaluación de la situación epidemiológica.

