Córdoba: Gremios realizarán protestas sorpresivas y evalúan una presentación judicial contra la reforma previsional

Los gremios del sector público anunciaron que llevarán adelante protestas sorpresivas para visibilizar su posición contraria a la reforma previsional aprobada por el gobierno provincial y adelantaron que estudian realizar una presentación judicial conjunta con la medida del oficialismo. Los sindicatos definen a la política del gobierno como “de ajuste previsional”.

Dice el documento sindical que “los gremios aportantes hemos denunciado y seguiremos denunciando este nuevo esquema de aumentos previsionales, exigiendo la eliminación inmediata de los nuevos porcentajes, ya que no solo recortan el salario y las jubilaciones actuales, sino que seguirán impactando negativamente en los sueldos futuros si no se actualizan las escalas, tal como ya ocurrió con la ley previsional del año 2023”.

Firman el texto las siguientes organizaciones: SEP (Empleados Públicos);SELC (Legislativos); UEPC (Docentes); ACEC (Casinos); SUOEM (Municipales); Gráficos; ADEME; Luz y Fuerza Regional; Luz y Fuerza Córdoba; Luz y Fuerza Río Cuarto; SIVIALCO; Músicos; UPS (Unión del Personal Superior); Judiciales; Federación de Municipales; AMET; APSE; Bancaria Córdoba; Bancaria Río Cuarto; Bancaria Villa María; Bancaria Marcos Juárez; Bancaria San Francisco, y SADOP (Docentes Privados).

Los sindicatos del sector público reclaman que el gobierno de marcha atrás con la reforma previsional, que implica la realización de descuentos escalonados y crecientes a los trabajadores y jubilados, por encima de la legislación nacional. La iniciativa oficial tiene como contraparte el pago de una suma no remunerativa a los jubilados de menores ingresos para que alcancen el 82% de los salarios de los activos.

La medida fue impulsada por el Ejecutivo con el objetivo de atenuar el déficit de la Caja de Jubilaciones producto del incumplimiento de los aportes económicos que debe realizar la Nación, que han generado una abultada deuda con Córdoba y otros doce distritos provinciales que no transfirieron sus cajas previsionales. Sin embargo, el proyecto no avanzó sobre una serie de factores estructurales, como el trabajo precario, la baja cantidad de trabajadores públicos en relación a la población de la Provincia, y el aumento de la esperanza de vida, entre otros.

El documento sindical apunta que “en el día de la fecha se realizó una nueva reunión de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, en la sede de SIVIALCO (Sindicato de Viales), con una amplia y contundente participación de organizaciones sindicales de distintos sectores del Estado y la actividad privada”.

Agrega que las organizaciones sindicales resolvieron “avanzar con medidas sorpresivas durante enero de forma de visibilizar el conflicto y denunciar públicamente al Gobierno de Córdoba por la suba de los aportes previsionales, que vuelve a descargar el ajuste sobre quienes viven de su salario y su jubilación”.

Por otra parte, en el plano jurídico, se resolvió “realizar una reunión con los asesores legales de los gremios aportantes a los fines de evaluar las acciones jurídicas a seguir de forma conjunta entre todos los sindicatos contra la nueva ley previsional, que impone aumentos escalonados de aportes a las y los trabajadores activos y una merma directa en los haberes jubilatorios. La normativa establece que los futuros aumentos para las y los pasivos quedarán absorbidos por los nuevos porcentajes de aporte, consolidando un esquema de licuación permanente de ingresos”.

También se discutió “acercar el reclamo de todos los gremios aportantes a las instancias de mediación que hoy se tramitan ante la Corte Suprema de la Nación, a fin de acompañar el reclamo de la Provincia por la devolución de los fondos previsionales adeudados” y se avanzó en la posibilidad “de realizar reuniones nacionales de todos los gremios afectados con cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, a fin de trazar acciones gremiales y jurídicas comunes”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.