Córdoba: Gremios exigieron el fin de los aportes jubilatorios extraordinarios y rechazaron la reforma laboral

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), la Asociación Bancaria (AB) y Luz y Fuerza de Córdoba exigieron el fin de los aportes jubilatorios extraordinarios y rechazaron la intención del gobierno nacional de una reforma laboral.

La reunión sindical buscó coordinar acciones conjuntas contra los aportes jubilatorios extraordinarios, el diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional (art 58 ley 10.694), a la par que “se analizó la crítica situación económica y la amenaza de una reforma laboral contra la que se promete una férrea resistencia”.

El encuentro estuvo encabezado por los secretarios generales de las cuatro entidades Federico Cortelletti (AGEPJ), Rubén Daniele (SUOEM), Ezequiel Morcillo (Bancaria) y Jorge Molina Herrera (Luz y Fuerza Córdoba). Según explica el comunicado de prensa, todos coincidieron en la exigencia “de eliminar el recorte salarial que el gobierno provincial aplica desde diciembre de 2023 sobre los trabajadores del sector público”.

Los gremios coincidieron también en que “los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba mediante, las organizaciones sindicales deben recuperar el gobierno de la misma, institución que lleva décadas intervenida por los poderes de turno”.

Por otro lado, reconocieron el estrangulamiento financiero que “sufre Córdoba por parte de la Nación, que adeuda a la Caja de jubilaciones todo el año 2024 y sólo envía, desde hace tres meses $5.000 millones mensuales de los $20.000 millones mensuales que debería girar”, y señalaron que “los trabajadores y jubilados no podemos ser la variable donde la provincia descargue los incumplimientos nacionales”.

En esa línea, afirmaron que “entendemos la situación, pero no aceptamos que la respuesta sea siempre recortar el salario de trabajadores, jubilados y jubiladas. Exigimos que el Gobierno Provincial busque alternativas que apunten hacia sectores de alta rentabilidad y poder adquisitivo a los que paradójicamente se los suele beneficiar con amplias exenciones impositivas”.

REFORMA LABORAL

Por último, el documento gremial resalta que se analizó “con máxima preocupación el continuo deterioro socioeconómico y su impacto en el poder adquisitivo, así como el anuncio del Gobierno nacional de ingresar al Congreso un proyecto de reforma laboral” y advierte que “frente a esta posibilidad, los cuatro gremios comprometieron movilización y lucha frontal, al entender que una reforma de este tipo viene a destruir los fundamentos del derecho laboral y a provocar más precarización laboral en un contexto ya crítico para los trabajadores”.

