Córdoba: Gremios estatales rechazaron el proyecto para aumentar el aporte personal a la Caja de Jubilaciones

El edificio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Los gremios estatales de la Provincia de Córdoba rechazaron el proyecto del gobierno provincial de incrementar unilateralmente hasta un 4% las alícuotas de aportes personales establecidas en la Ley No 8024. En ese marco, solicitaron una urgente audiencia con el presidente provisional de la Legislatura, Facundo Torres, antes de las audiencias públicas para considerar el Presupuesto 2026.

A través de un comunicado de prensa se expresaron en ese sentido el SEP (Empleados Públicos); SELC (Legislativos); UEPC (docentes); ACEC (Casinos); Gráficos; ADEME; Luz y Fuerza Regional (SiReLyF); Luz y Fuerza Río Cuarto; SIVIALCO (Viales provinciales); Músicos; UPS (Personal Superior); Judiciales; Federación de Municipales; AMET (Educación Técnica); APSE; Bancarios; SUOEM (Municipales); y Luz y Fuerza Córdoba.

“Exigimos la supresión del Articulo 63 en el trámite legislativo de la presente norma y solicitamos la apertura inmediata de una mesa de diálogo especifica con los gremios estatales para evaluar alternativas viables que no impliquen la reducción de los salarios de los trabajadores ni afecten derechos previsionales consolidados”, afirma el texto dado a conocer a la prensa.

Agrega que “reafirmamos que no avalamos ningún avance regresivo ni medidas que, bajo la apariencia de sostenibilidad previsional, recaigan exclusivamente sobre los aportantes activos, desconociendo principios de equidad, solidaridad y progresividad”.

También señala que “empleados estatales y aportantes a la caja de jubilaciones y Pensiones y al APROSS ya hicimos el esfuerzo con más aportes a ambos organismos y pérdidas del poder adquisitivo de los salarios desde que asumió el gobierno provincial. De ninguna manera permitiremos nuevos descuentos ni rebajas salariales”.

