Córdoba: Gremios del sector público reclamaron al gobierno el fin “de los aportes extraordinarios” a la Caja de Jubilaciones

Los gremios estatales se movilizaron este miércoles por el centro de Córdoba Capital para exigir al gobierno provincial el fin de los aportes jubilatorios extraordinarios, la eliminación del diferimiento jubilatorio y del gravamen al doble beneficio previsional (art 58 ley 10.694) y la reapertura de la Caja de Jubilaciones hoy cerrada. La protesta se inició en la intersección de 27 de Abril y Cañada para luego dirigirse a la Caja de Jubilaciones.

De la movilización participamos los cuerpos orgánicos de la AGEPJ (Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial), Bancarios, SUOEM, Luz y Fuerza Córdoba, Luz y Fuerza Rio Cuarto, Gráficos, UEPC, el SUOEM (Municipales) y la Federación de trabajadores municipales. Acompañaron el acto la CGT Córdoba y otras organizaciones gremiales.

En un documento conjunto los gremios estatales expresaron que “si bien es evidente el estrangulamiento financiero que sufre Córdoba por parte de la Nación –que adeuda a la Caja de jubilaciones todo 2024 y sólo envía, desde hace tres meses $5.000 millones mensuales de los $20.000 millones mensuales que debería girar– los trabajadores y jubilados y jubiladas no podemos ser la variable donde la provincia descargue los incumplimientos nacionales”.

Por otra parte, las entidades gremiales anunciaron que pondrán en marcha reclamos legales (en el caso de AGEPJ junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba con el asesoramiento del Estudio Carena) y avanzarán en nuevas acciones gremiales de protesta conjuntas.

Los sindicatos participantes expusieron también “máxima preocupación por el continuo deterioro socioeconómico y su impacto en el poder adquisitivo de las y los trabajadores, así como el anuncio del Gobierno nacional de ingresar al Congreso un proyecto de reforma laboral”.

Por último, rechazaron una reforma laboral como la que impulsa el gobierno nacional “al entender que una reforma de este tipo viene a destruir los fundamentos del derecho laboral y a provocar más precarización laboral en un contexto ya crítico para las y los trabajadores”.

