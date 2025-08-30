Córdoba: Giuliani sigue detenido y ATE convocó a un paro nacional para reclamar su liberación

El secretario General de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma, Federico Giuliani, seguirá detenido luego de ser apresado durante una protesta en reclamo de alimentos para comedores barriales el jueves 28 de agosto. En ese marco, ATE nacional convocó a un paro en todo el país, el próximo martes 2 de septiembre, para demandar la liberación del dirigente cordobés. Los otros 14 detenidos fueron liberados a lo largo de este viernes.

Al mediodía de este viernes, los abogados de ATE informaron que el fiscal Ernesto De Aragón ordenó que Giuliani quede detenido hasta prestar declaración indagatoria, por considerarlo “peligroso para el proceso”, “en otra muestra del ensañamiento con que se aplica la persecución judicial en la provincia gobernada por Martín Llaryora”.

“El lunes vamos a estar exigiendo que se lo llame a declarar porque se cumplen las 24 horas hábiles desde su imputación. Pero tenemos claro que lo que torna en peligroso a Giuliani es su lucha en la calle”, dijo el abogado Claudio Orosz, defensor del dirigente estatal.

Giuliani pasó la noche internado en el Hospital Misericordia. El dirigente, que sufrió la luxación del codo derecho, denunció que estuvo esposado a la cama y custodiado por dos efectivos policiales.

Por su parte, en la conferencia de prensa realizada frente a los Tribunales provinciales, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, acompañado por la secretaria de Formación de ATE Córdoba, Vanina Rodríguez, y Cristian Vázquez director de la Escuela de Formación Libertario Ferrari, anunció para el martes próximo 2 de septiembre un paro nacional de ATE para exigir la liberación de Giuliani.

Aguiar precisó que, ante la detención de Giuliani, y su mantenimiento el fin de semana al menos, ATE realizará una medida de fuerza nacional, con cortes de ruta. “En Córdoba se vive un estado de excepción, repudiamos el accionar policial absolutamente ilegal y las garantías constitucionales están suspendidas, mientras un Poder Judicial parcial, a las órdenes de Llaryora, degrada la democracia en la provincia”, dijo el dirigente nacional.

También expresó que “si Llaryora quiere mantener la paz social en Córdoba que responda a las justas demandas de los sectores populares. No es con represión sino con comida que va a bajar los reclamos de las organizaciones populares”.

Luego comparó al mandatario provincial con el presidente ultraderechista Javier Milei: “No se diferencia en nada. Intenta disciplinar, pero la conflictividad va a seguir aumentando si no liberan a Federico”.

Cabe recordar que Giuliani fue detenido junto a otros 14 dirigentes, cuando la Policía cordobesa reprimió una protesta en demanda de alimentos para comedores barriales que se realizó frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en 27 de abril y Obispo Trejo, en Córdoba Capital. Las detenciones se produjeron cuando los dirigentes se dirigían a sostener un encuentro con funcionarios del gobierno municipal.

“HAY ENSAÑAMIENTO CONTRA GIULIANI”

El abogado Orosz dijo que “con Giuliani están ensañados, la Policía lo tiene identificado, y en principio le provocaron una luxación en el codo. Pasó la noche esposado a la cama, con dos policías que lo custodiaban todo el tiempo y la plana mayor de la Policía pasándolo a ver”.

Luego, recordó ante los SRT de la UNC, que “los representantes del Ministerio Público Fiscal ya lo habían acusado dos veces antes, y fue sobreseído”. Y recordó que “la última vez fue el 25 de mayo de 2024, donde adujeron incitación a la violencia por manifestarse en contra de la presencia del presidente Javier Milei, pero no pudieron avanzar”.

Orosz planteó que al dirigente gremial también lo acusaron “de amenazas” y resaltó que “entre los detenidos se encontraba César Theaux, de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, que el jueves festejaba su centenario en esta situación: con un integrante aprehendido”.

Por último, denunció que “a todos los detenidos se los llevó ida y vuelta a (la cárcel de) Bouwer, para amedrentarlos”. Respecto a los incidentes, señaló que “había tensión, aunque no es cierto que hubiera fierros y golpes o piedrazos”.

