Córdoba: Furlán, Aguiar, Godoy, Yasky y Yofra participarán de la movilización y el acto contra la reforma laboral

El metalúrgico Abel Furlán, el aceitero Daniel Yofra, los estatales Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy, y el docente y diputado nacional Hugo Yasky confirmaron su presencia para la movilización y el acto que se desarrollará este jueves 5 de febrero, en Córdoba Capital, contra la reforma laboral. Así lo confirmaron a este medio fuentes sindicales cordobesas. Se trata de la primera medida de acción callejera de los gremios del ala dura del sindicalismo y la segunda movilización de trabajadores después de la convocada por la CGT a fines del año pasado contra el proyecto libertario.

La protesta en Córdoba, que tendrá como punto fuerte un acto a las 11:00, en la esquina de Bv Juan Domingo Perón y San Jerónimo, precederá a una reunión del Consejo Directivo de la CGT nacional que se realizará el viernes 6 de febrero, en el edificio de la calle Azopardo, y que será el teatro de disputa entre los “duros” y los “dialoguistas” para definir el posicionamiento de los trabajadores frente al gobierno del ultraderechista, Javier Milei. Todo indica que la mayor parte de la central obrera tendrá que dar un paso adelante y enfrentar la iniciativa oficialista frente a la falta de respuestas institucionales que han tenido hasta el momento del gobierno nacional, que no deja en pie prácticamente nada del andamiaje de derechos laborales que protegía las relaciones laborales. Tampoco han logrado apoyos de gobernadores no oficialistas como el cordobés Martín Llaryora (Cordobesismo-Provincias Unidas) o el santafesino, Maximiliano Pullaro (UCR-Provincias Unidas) para tratar de trabar la iniciativa oficial. Fuentes sindicales apuntan que, en este contexto, la central obrera podría llamar a una movilización nacional.

Si bien la protesta en la Capital provincial fue decidida por el Frente de Sindicatos Unidos como parte de un plan de lucha que continuará el 10 de este mes con otra movilización en Rosario, y el 11 con un acto frente al Congreso de la Nación, la convocatoria local lleva la firma de la CGT Regional Córdoba, la CGT Córdoba, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Es decir, del conjunto del movimiento obrero provincial, lo que preanuncia una importante convocatoria. Cada gremio convocará a movilizarse en las primeras horas de la mañana y luego marcharán al acto que se realizará a las 11:00.

Para las 10 de la mañana del jueves está prevista una conferencia de prensa en la sede la UOM cordobesa con los dirigentes nacionales que tomará parte de la protesta en Córdoba. El ala dura de gremios de la CGT y las dos CTA vienen reuniéndose en la sede de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) desde hace un par de semanas y el lunes se sumó el camionero Pablo Moyano, que visitó al metalúrgico Furlán para sellar el desembarco. El agrupamiento se denomina Frente de Sindicatos Unidos y lo integran la UOM, ATE, la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Gráficos, Ceramistas, Visitadores Médicos, APA, SOMU, CONADU, Fesprosa, Músicos, Molineros y Luz y Fuerza Mar del Plata, entre otros.

La principal novedad del martes resultó la convocatoria a sesión del Senado para el próximo 11 de febrero, para tratar el proyecto oficialista que pulveriza los derechos laborales conquistados por los trabajadores durante todo el siglo XX. El anuncio fue realizado por la senadora libertaria Patrica Bullrich, luego de una reunión con los bloques de la UCR, el Frente Cívico (Luis Juez), el Pro, Provincias Unidas y los de partidos provinciales. En principio, el oficialismo considera que está en condiciones de reunir a 37 senadores para lograr el quórum de la sesión.

Con ese horizonte, los actos en Córdoba y Rosario implicarán un calentamiento de motores para la protesta del 11 de febrero frente al Congreso. Será también un termómetro de la capacidad de los trabajadores para tensar la relación de fuerzas con el gobierno y generar alguna ventana de oportunidad para que las fuerzas legislativas opositoras puedan articular alguna resistencia y sumar votos “dialoguistas” contra la iniciativa libertaria.

QUÉ DICE LA CONVOCATORIA CORDOBESA

“En el marco del plan de lucha nacional que viene construyendo el Movimiento Obrero a nivel nacional, las centrales sindicales de Córdoba en su conjunto convocan a movilizar contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei y los grandes grupos concentrados de la economía, la producción y la tenencia de las tierras productivas”, dice el comunicado de prensa de las cuatro centrales obreras cordobesas para convocar al acto.

“Convocamos a toda la ciudadanía al acto democrático en repudio al proyecto de quita de derechos y concentración de poderes patronales que el partido de gobierno impulsa para seguir destruyendo nuestra calidad de vida”, agrega.

Y llama “a defender los derechos conquistados, que son parte del patrimonio de la Nación. Y a seguir peleando por todos esos nuevos derechos que tenemos por conquistar en nuestro porvenir. Porque de ello depende el futuro de nuestro pueblo y de nuestras familias”.

QUÉ DICE LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral que plantea el gobierno libertario es regresiva y favorable a los empresarios e intenta reducir derechos laborales y el salario indirecto -salud y beneficios sociales-; a la par que trata de eliminar la capacidad de negociación de los sindicatos al intentar llevar las negociaciones a nivel de empresa y sepultar la histórica organización por ramas de actividad.

Entre otros items, el proyecto oficialista busca imponer bancos de horas para pagar menos horas extras; salarios negociados por empresa y no por sector -lo que lleva los mismos a la baja y con desigualdades marcadas entre empresas grandes y pequeñas-; vacaciones fraccionadas por semana; abaratar los despidos y permitir el pago en hasta 12 cuotas; desfinanciar los sistemas jubilatorios y de salud con disminución de aportes; dejar sin protección a las madres trabajadoras -por ejemplo, la jornada reducida para lactancia-; y licuar los posibles reclamos contra relaciones de dependencia encubiertas -tercerización-.

