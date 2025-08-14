Córdoba: Fuertes críticas de un legislador socialista al gobierno nacional por el abandono de cooperativas y mutuales

“Entre la política de la crueldad y la política de la solidaridad, Córdoba elige fortalecer el cooperativismo” afirmó este martes el legislador provincial Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas), presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, durante el desarrollo del panel Asociativismo y Gestión Pública en el Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, que reunió a referentes nacionales, de federaciones y trabajadores del sector. El debate estuvo marcado por duras críticas al gobierno de Javier Milei por el abandono y recorte de políticas hacia el cooperativismo y mutualismo.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa e indica que durante el debate, Chamorro como moderador del panel, destacó que “hoy en Argentina conviven dos modelos de gestión pública hacia el asociativismo: un modelo nacional que abandona, recorta y desarticula entes estratégicos como el INTA, INTI y CONICET; que deja de invertir en rutas, puertos y producción; que prioriza la especulación financiera y se olvida de la industria nacional; y un modelo cordobés que reconoce el valor del cooperativismo y el mutualismo como motores de arraigo, capitales nacionales, producción local, servicios públicos de calidad y desarrollo sustentable”.

Finalmente, el legislador remarcó que en Córdoba “se acompaña al sector con políticas públicas concretas, como la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, que hoy es referencia a nivel nacional. Entre la política de la crueldad y la política de la solidaridad y el trabajo, nosotros elegimos fortalecer a las comunidades que se organizan para crecer”.

El panel contó con la presencia de Dante Cracogna, referente académico en derecho cooperativo; Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO; Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA); Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba; Miguel Siciliano, legislador provincial (PJ Córdoba – Provincias Unidas); y Gustavo Brandán, ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia.

