Córdoba: Fuertes crecidas en los ríos serranos como consecuencia de la lluvia

Las fuertes lluvias que caen sobre la provincia de Córdoba desde el jueves a la madrugada, continuarán en las próximas horas. La Secretaría de Gestión y Riesgo Climático pidió “extremar las precauciones especialmente cerca de ríos y vados”, a causa de las fuertes crecidas que ya se produjeron y que “irán en aumento”. Según el informe oficial, las precipitaciones podrían extenderse durante buena parte de la jornada del viernes.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión y Riesgo Climático precisó que continúa vigente la alerta naranja por tormentas para el centro y norte de la provincia de Córdoba, debido a la persistencia de lluvias intensas y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Entre las crecidas registradas hasta la hora 16 del jueves -último dato oficial., se encontraban la del río San Antonio, de 4,5 metros; el río Cosquín, 3 metros; el río Los Reartes, 2 metros; y los ríos Quilpo y Jaime, 2 metros; entre otros.

MAPA DE LLUVIAS

En algunos sectores, los registros de precipitación ya superaron los 100 milímetros, lo que “incrementa el riesgo de anegamientos, crecidas repentinas y dificultades para la circulación vehicular”. Por este motivo, las autoridades pidieron a la población “extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo de la tormenta y suspender actividades al aire libre”.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, advirtió “especialmente sobre el riesgo de cruzar vados y arroyos, incluso cuando el caudal parezca bajo. En caso de encontrarse cortados, no deben ser atravesados bajo ninguna circunstancia”.

“Córdoba es una provincia con ríos de alta pendiente y, debido a las lluvias registradas, se observan crecidas en distintos cursos de agua, entre ellos los ríos de las sierras, Cosquín, Villa del Lago, Icho Cruz, Bialet Massé, Los Reartes y Potrero de Garay”, señaló.

En estos sectores se encuentran trabajando Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Policía de la Provincia de Córdoba, realizando tareas preventivas y controlando las zonas ribereñas para evitar situaciones de riesgo. En ese sentido, se solicita tanto a residentes como a turistas respetar todas las indicaciones del personal de seguridad.

Las condiciones meteorológicas y las crecidas comenzarán a disminuir varias horas después de que cesen las lluvias, por lo que se recomienda mantener la cautela aun cuando el fenómeno pierda intensidad.

UN SALVATAJE DRAMÁTICO

Un equipo del DUAR logró rescatar a un hombre que intentó cruzar el río Los Chorrillos, en la zona de Estancia Vieja, en Córdoba.

🌊 Estancia Vieja | Recientemente, personal del DUAR rescató a un hombre mayor que intentó cruzar el río Los Chorrillos en motocicleta. Cabe mencionar, que el vado se encontraba cortado por la creciente. 👨🏼‍🚒 Posteriormente, el damnificado recibió asistencia médica… pic.twitter.com/QX0lYgHLcN — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) January 8, 2026

Fuente: Policía de Córdoba en Red X.

