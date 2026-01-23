Córdoba: Fuerte aumento de temperatura y una posible ola de calor se extenderían hasta la semana que viene

El aumento de temperaturas y una posible ola de calor en la provincia de Córdoba desde este jueves ha llevado a la emisión de una alerta amarilla por parte de la Municipalidad de Córdoba para la capital provincial. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el fenómeno se extiende a buena parte del territorio provincial.

VER LA TEMPERATURA EN TU LOCALIDAD.

Según datos del Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia y pronósticos actualizados, desde este jueves se registra un marcado ascenso térmico que se intensificará a partir del viernes. En la ciudad de Córdoba y su área metropolitana, se esperan máximas superiores a 34°C (alcanzando 35-36°C el fin de semana y posiblemente 36-37°C a inicios de la próxima semana), con mínimas elevadas cercanas o superiores a 20°C, lo que configura condiciones cercanas a una ola de calor que se mantendrá al menos hasta el lunes. El ambiente se describe como “sofocante” debido a la persistencia del calor y la humedad.

El fenómeno no se limita a la capital: el SMN mantiene alerta amarilla por temperaturas extremas en zonas del centro y oeste de Córdoba, incluyendo localidades como Alta Gracia, Jesús María, Oliva, San Agustín, Cosquín, Villa del Totoral y Santa Rosa de Río Primero. En Río Cuarto y áreas del sur, así como en las sierras (por ejemplo, Villa Carlos Paz), se anticipan valores similares o incluso más elevados en algunos casos, con máximas que podrían rozar o superar los 35-37°C durante el fin de semana. En regiones serranas y del sur, el calor se combina con baja probabilidad de precipitaciones significativas en los próximos días, lo que agrava la sensación térmica.

De acuerdo con el Plan de la Municipalidad de Córdoba sobre Olas de Calor, la alerta amarilla implica un impacto leve en la población general y moderado en grupos de riesgo: personas mayores, niños y niñas, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas. Se activaron protocolos preventivos, con revisión de recursos y equipos listos para intervenir.

Se considera que existe una ola de calor cuando las mínimas y máximas se ubican por encima de sus valor habituales para la época y durante, al menos, tres días consecutivos. Según los pronósticos extendidos, es probable que estas condiciones se produzcan.

VER LA TEMPERATURA EN TU LOCALIDAD.

RECOMENDACIONES

-Evitar exposición al sol y actividad física intensa entre las 10:00 y las 16:00 horas.

-Mantener hidratación frecuente, incluso sin sed.

-Verificar el estado de salud de familiares, vecinos o personas que viven solas.

-Prestar atención a síntomas de agotamiento por calor: mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad o cansancio extremo. Ante cualquier signo, buscar atención médica inmediata.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.