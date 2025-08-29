Córdoba: FOPEA repudió la violencia ejercida por la Policía contra dos periodistas en la cobertura de una protesta

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió la violencia ejercida por efectivos de la Policía de Córdoba contra los periodistas Leonardo Guevara (Radio Mitre Córdoba) y Javier Sassi (Cuarteteando Más 91.3 y 91.7 Más Radio, ambas del mismo grupo; Radio Comunitaria La Ranchada de la Mutual Carlos Mugica y Radio Centro Morteros) y se solidarizó con ellos. También exigió a las autoridades provinciales que “resguarden la integridad física de los colegas y que garanticen el derecho a informar”.

Señala el comunicado de prensa de la organización que reúne a periodistas de todo el país que “Guevara y Sassi realizaban la cobertura de un reclamo por bolsones de mercadería por parte de un grupo de vecinos frente a la oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba cuando fueron agredidos físicamente por el personal policial”.

#URGENTE #AHORA golpes y empujones de la Policia de Córdoba a periodistas en medio de la cobertura por una protesta de agrupaciones sociales y CTA dejó heridos y 15 detenidos. Los efectivos agredieron a trabajadores de prensa para impedir el trabajo. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/OkgtLxsF5i — Leonardo Guevara (@leoguevara80) August 28, 2025

Agrega el texto de FOPEA que “otros colegas fueron cercados y apuntados con armas no letales, y hasta recibieron empujones e insultos”.

Por otro lado, FOPEA advierte “sobre la falta de respuesta certera por parte del ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan José Quinteros, ante la situación vivida por los colegas. Este funcionario cuestionó la forma de trabajo de los periodistas y sugirió que deben actuar con un protocolo, tal como se le exige a la policía”.

Cabe recordar que el jueves, la Policía de Córdoba reprimió una protesta de ATE en reclamo de alimentos para comedores y organizaciones populares y detuvo al secretario general de ese gremio y de la CTA-A, Federico Giuliani y otros catorce dirigentes. Todos, menos Giuliani fueron liberados este viernes, mientras que el titular de ATE denunció la luxación de uno de sus brazos durante la detención.

La protesta que fue reprimida por la Policía cordobesa se realizó frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en 27 de abril y Obispo Trejo, en Córdoba Capital. Las detenciones se produjeron cuando los dirigentes se dirigían a sostener un encuentro con funcionarios del gobierno.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.